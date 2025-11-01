Diari de Girona i Urbinium dibuixen el present i futur de la construcció sostenible
El Girona Hub acollirà el 13 de novembre un acte que presentarà en exclusiva una nova promoció de cases al barri gironí de Palau
L’entrada és lliure però l’aforament és limitat, pel que es requereix inscripció prèvia
Diari de Girona i Prensa Ibérica, en col·laboració amb la divisió residencial d’Urbinium, especialitzada en la compravenda i assessorament d’habitatges d’obra nova i inversió immobiliària amb seu a Girona i oficines a Barcelona, organitzen el pròxim dijous 13 de novembre un acte per debatre i analitzar les tendències de present i de futur en l’àmbit de la construcció sostenible amb l’objectiu de promoure habitatges cada vegada més eficients i respectuosos amb el medi ambient.
La jornada, que porta per títol «Cases sostenibles: Construint el futur de l’habitatge» tindrà lloc a les dotze del migdia a l’espai Girona Hub, ubicat a la Farinera Teixidor. L’acte arrencarà amb un debat a càrrec de l’arquitecte Juan Carlos García, de Ruiz-Larrera Arquitectura, que posarà el focus en aquesta nova tendència que segueix criteris d’alta eficiència energètica, i d’un expert de la Universitat de Girona. La sessió estarà moderada per Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona. L'acte és obert al públic però cal inscriure's en aquest enllaç.
La trobada vol posar el focus en els nous models de construcció eficients i sostenibles. Per aquest motiu, els assistents també tindran l’oportunitat de conèixer en exclusiva una nova promoció de cases que es construiran a Girona a partir del primer trimestre de 2026, en concret al barri de Palau, comercialitzada en exclusiva per Urbinium i promoguda per Kouchin Holdings i amb un disseny que segueix els criteris equivalents a Passivhaus, l’estàndard internacional que garanteix el màxim confort amb un mínim consum energètic.
Reduir la petjada ecològica
García explica que «l’edificació sostenible amb criteris d’alta eficiència energètica, com serà aquesta promoció, compta amb elements constructius ja fabricats fets amb fusta, com l’estructura o els forjats, fet que comporta més precisió, qualitat i control, a banda d’una petjada ecològica que pràcticament es redueix a zero». Això també comporta més rapidesa en la construcció. I és que García assenyala que «implica un estalvi de temps d’entre el 30 i el 35% respecte a una construcció habitual».
Es tracta, també, d’edificacions molt hermètiques amb l’objectiu de garantir un aïllament tèrmic òptim i un menor consum energètic, a més de tenir una molt bona orientació al sol. Aquest tipus de construccions també disposen d’una ventilació forçada de doble flux per filtrar l’aire exterior i impulsar-lo net cap a l’interior.
Amb aquesta iniciativa, Diari de Girona i Urbinium reafirmen el seu compromís amb la innovació i el desenvolupament sostenible, posant al centre del debat un dels grans reptes presents i futurs: com construir habitatges més eficients, saludables i alineats amb la transició energètica.
L’entrada és lliure però l’aforament és limitat, pel que es requereix inscripció prèvia. La jornada està destinada tant a professionals del sector com a persones interessades en el futur de l’habitatge.
