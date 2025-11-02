Gairebé un de cada quatre metges de Girona es jubilarà en la pròxima dècada
L'Organització Mèdica Col·legial alerta que "urgeix planificar per cobrir especialitats"
Quants metges falten? L’Organització Mèdica Col·legial ha respost una pregunta clau en la sanitat estatal a través dels resultats de l’Estudi sobre demografia mèdica 2025, presentat en roda de premsa. Un extens i actualitzat document que aporta dades com que el registre comptabilitza 275.963 metges col·legiats en actiu al conjunt de l'Estat, amb una mitjana d’edat de 47,5 anys. Primera conclusió: no falten facultatius excepte en algunes especialitats –és més, Espanya és líder mundial en facultats de Medicina– però estan mal distribuïts i, a més, el futur es presenta incert: s’estima que 69.000 metges es jubilaran entre el 2025 i el 2035, cosa que equival a un de cada quatre.
Una situació similar té lloc a les comarques gironines. Segons el document, la província compta amb 3.292 metges col·legiats en actiu, dels quals 1.958 (59,5%) són dones i 1.334 (40,5%) són homes. Les previsions, però, apunten que una gran part d'aquests professionals es jubilarà en la pròxima dècada. En concret, un 22,4% dels metges de Girona es jubilarà entre el 2025 i el 2035, és a dir, més de 700 professionals, o el que és el mateix, gairebé un de cada quatre metges.
A això cal sumar-li que Girona és una de les províncies que exporta més metges a altres demarcacions en proporció al seu nombre total de col·legiats. Només la superen tres províncies: Lleida, Tarragona i Salamanca. En l’apartat de mobilitat, des de 1997, un de cada cinc metges (17,9%) ha canviat de província per exercir al conjunt de l'Estat.
"És urgent una planificació per cobrir especialitats", emfatitza Tomás Cobo Castro, president de l’OMC, que ha insistit: ni falten metges a Espanya (que es troba per sobre de la mitjana de la UE), ni hi ha fuga de professionals. Tot just 400 d’aquests se n’han anat a treballar a altres països, amb les últimes dades disponibles.
Densitat mèdica
Els autors del treball –realitzat amb dades del registre dels 52 col·legis de metges que hi ha a Espanya– esmenten que es tracta d’un document fonamental per a la planificació dels recursos i serveis sanitaris del país. El detallat estudi (l’últim era del 2017) mostra interessants resultats. Per exemple: davant la suposada falta de metges, Espanya supera la mitjana europea de densitat mèdica. Segons diu l’Eurostat (2023), té 439 metges per cada 100.000 habitants, davant la mitjana europea de 420, xifra que la situa al lloc 11è de la UE en nombre de sanitaris.
No obstant, hi ha una desigual distribució territorial. Vuit comunitats autònomes superen la mitjana nacional de 568 metges en actiu per cada 100.000 habitants (Madrid, Astúries, Navarra, Aragó, País Basc, Cantàbria, Castella i Lleó i Extremadura), mentre que Andalusia, Castella-la Manxa, Ceuta i Melilla se situen per sota.
Catalunya, Madrid, Andalusia i el País Valencià reuneixen el 59,7% dels metges col·legiats del país. Les províncies amb més densitat són Madrid, Barcelona, Biscaia i Guipúscoa, i les que presenten menys nombre de metges per superfície són Zamora, Osca, Sòria, Conca i Terol.
Això sí, s’estima que 69.000 professionals es jubilaran en els pròxims 10 anys i les especialitats més afectades seran Medicina Legal i Forense, Medicina del Treball, Bioquímica Clínica i Anàlisis Clíniques. Un 36% dels metges que exerceixen tenen més de 55 anys.
Per especialitats, la mitjana estatal és de 2,15 especialistes per 1.000 habitants, amb Astúries (2,76), Navarra (2,65) i el País Basc (2,53) al capdavant. Onze comunitats superen la mitjana nacional. En el cas de Medicina de Família i Comunitària, Espanya ocupa el quart lloc de la UE, amb 94,8 especialistes per 100.000 habitants, també molt per sobre de la mitjana europea (72,9).
Feminització de la professió
Un altre aspecte destacat de l’informe és la feminització creixent de la professió. Les dones representen el 59,3% dels col·legiats en actiu, una tendència que continuarà augmentant durant els pròxims anys. A les facultats, set de cada deu estudiants (71%) són dones, cosa que anticipa un canvi estructural en l’exercici i organització de la professió.
Si es parla d’edat mitjana dels metges col·legiats és de 47,5 anys. Aragó, Astúries i Castella i Lleó presenten l’envelliment més important (més del 41% de la seva col·legiació). Per contra, el País Valencià, les Canàries, Múrcia i Madrid compten amb els professionals més joves.
Un altre aspecte que també és interessant: Espanya és líder mundial en nombre de facultats de Medicina. Ja ha superat Corea, que fins ara ostentava aquest títol. El nombre de facultats ha passat de 44 a 53 (38 de públiques i 15 de privades), cosa que converteix Espanya en el país amb més universitats per habitant del món. S’incrementen un 258% les places universitàries en Medicina en universitats privades davant el 51% de la pública. Malgrat el creixement, segueix per sota de la mitjana de l’OCDE en graduats: 13,6 per cada 100.000 habitants davant 14,5.
Places MIR
En el capítol de places MIR, l’oferta de formació especialitzada segueix a l’alça: 12.366 places previstes per al 2026, de les quals 9.276 són de Medicina (3% més que el 2025). Medicina Familiar i Comunitària en concentra el més gran nombre, amb 2.508. Les especialitats que concentren professionals més joves són psiquiatria del nen i de l’adolescent, oncologia mèdica i neurocirurgia, explica José María Rodríguez secretari general de l’OMC.
