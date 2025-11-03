Pluges
Banyoles viu l’octubre més sec dels darrers 85 anys
Durant tot el mes han caigut 6,1 litres/m², una xifra rècord que no baixava dels 7 litres/m² des de l'any 1968
DdG
Banyoles
Banyoles, i en general tota la comarca del Pla de l’Estany, ha viscut un octubre històric, el més sec dels darrers vuitanta-cinc anys, des que es tenen dades fiables. El meteoròleg de la localitat, Enric i Gabriel Estragués, ha considerat aquest mes com un de «rècord», amb només 6,1 litres/m² caiguts, és a dir «pràcticament sense pluja». El darrer octubre menys plujós data de l’any 1968, un rècord de 7,0 litres/m² que ha quedat revocat.
«Ja sabem que els octubres i els abrils són els mesos de més pluja de tot l’any a la nostra ciutat, principalment l’octubre. Però aquest any el temps continua fent tot el contrari de la pura lògica meteorològica», es resigna Estragués.
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Restaurant La Deu, els inventors de les patates d'Olot
- Dimissió, destitució o solució
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Presses
El Govern inverteix més de 99 milions d’euros en la millora dels municipis gironins
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya