Pluges

Banyoles viu l’octubre més sec dels darrers 85 anys

Durant tot el mes han caigut 6,1 litres/m², una xifra rècord que no baixava dels 7 litres/m² des de l'any 1968

DdG

Banyoles

Banyoles, i en general tota la comarca del Pla de l’Estany, ha viscut un octubre històric, el més sec dels darrers vuitanta-cinc anys, des que es tenen dades fiables. El meteoròleg de la localitat, Enric i Gabriel Estragués, ha considerat aquest mes com un de «rècord», amb només 6,1 litres/m² caiguts, és a dir «pràcticament sense pluja». El darrer octubre menys plujós data de l’any 1968, un rècord de 7,0 litres/m² que ha quedat revocat.

«Ja sabem que els octubres i els abrils són els mesos de més pluja de tot l’any a la nostra ciutat, principalment l’octubre. Però aquest any el temps continua fent tot el contrari de la pura lògica meteorològica», es resigna Estragués.

