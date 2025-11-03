Campanya policial per protegir els vianants en vies urbanes de Girona
El mes de febrer es van registrar prop de 2.000 denúncies en una setmana a Catalunya
Les policies locals de diversos municipis gironins participen aquesta setmana en una campanya preventiva enfocada a la seguretat dels vianants en zones urbanes. L’operatiu busca actuar tant contra conductors que incompleixin les normes i posin en perill les persones a peu, com contra vianants que creuen per llocs incorrectes o no respecten semàfors i passos de vianants.
En la darrera campanya del passat febrer es van registrar 1.975 denúncies a tot Catalunya: 868 per comportament antireglamentari, 648 per no respectar els semàfors i 459 per incompliment dels passos de vianants.
L’any passat, 27 vianants van morir a Catalunya: 16 en zona urbana i 11 a carreteres. Enguany, ja han mort 12 persones a les carreteres catalanes (dades provisionals). Des del 2010, 417 vianants han perdut la vida a zones urbanes i 215 en carreteres, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
Trànsit recorda que està totalment prohibida la circulació de vianants per autopistes i autovies. Quan és inevitable desplaçar-se per carreteres, cal seguir unes pautes bàsiques de seguretat.
Aquesta és la dinovena campanya preventiva i integral que les policies de trànsit de Catalunya duen a terme sota la coordinació de l’SCT.
