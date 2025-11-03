Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Campanya policial per protegir els vianants en vies urbanes de Girona

El mes de febrer es van registrar prop de 2.000 denúncies en una setmana a Catalunya

Un parell de semàfors, en una imatge d'arxiu. / Freepik

Les policies locals de diversos municipis gironins participen aquesta setmana en una campanya preventiva enfocada a la seguretat dels vianants en zones urbanes. L’operatiu busca actuar tant contra conductors que incompleixin les normes i posin en perill les persones a peu, com contra vianants que creuen per llocs incorrectes o no respecten semàfors i passos de vianants.

En la darrera campanya del passat febrer es van registrar 1.975 denúncies a tot Catalunya: 868 per comportament antireglamentari, 648 per no respectar els semàfors i 459 per incompliment dels passos de vianants.

L’any passat, 27 vianants van morir a Catalunya: 16 en zona urbana i 11 a carreteres. Enguany, ja han mort 12 persones a les carreteres catalanes (dades provisionals). Des del 2010, 417 vianants han perdut la vida a zones urbanes i 215 en carreteres, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Trànsit recorda que està totalment prohibida la circulació de vianants per autopistes i autovies. Quan és inevitable desplaçar-se per carreteres, cal seguir unes pautes bàsiques de seguretat.

Aquesta és la dinovena campanya preventiva i integral que les policies de trànsit de Catalunya duen a terme sota la coordinació de l’SCT.

