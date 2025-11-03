Cada dia es roben més de dos vehicles i se'n saqueja l'interior d'uns vuit a Girona
El 2024 tanca amb un increment d'ambdós fets delictius i s'arriba a les 812 sostraccions i 2.276 incidents a dins d'automòbils
Més de dos vehicles robats cada dia a les comarques de Girona. Així ho reflecteixen les últimes dades públiques del Ministeri de l’Interior, que situen la província entre les zones amb un augment més destacat de furts de cotxes, furgonetes i motocicletes. El total de robatoris s’ha incrementat un 18,4% en un any: 812 casos el 2024, 126 més que els 686 registrats el 2023, xifra que representa el 2,46% dels 32.965 robatoris comptabilitzats a l’Estat i situa Girona com l'onzena província en nombre absolut de casos.
És una de les xifres més altes dels últims anys a les comarques gironines: només el 2020 (1.155 robatoris) i el 2011 (968) van registrar més incidents. Ajustant per població, Girona presenta gairebé 99 sostraccions per cada 100.000 habitants el 2024, la sisena taxa més elevada del país, per darrere de les Illes Balears (139,6), Ceuta (134,5), Barcelona (115,6), Màlaga (110,9) i Madrid (98,7). Això evidencia que, tot i no encapçalar el rànquing absolut -on dominen Madrid i Barcelona- la incidència provincial és relativament alta.
L'interior, saquejat
També creixen de manera notable els robatoris amb força a l’interior de vehicles: 2.726 incidents el 2024, un 16% més que els 2.352 registrats el 2023. Això representa gairebé vuit de violentats diàriament a les comarques gironines). Tot i aquest repunt, les xifres continuen lluny dels màxims històrics assolits el 2010 (5.324) i el 2011 (3.898).
Alguns ciutadans han patit directament aquesta pràctica delictiva i s’han trobat el vehicle amb els vidres trencats després que els lladres hi accedissin forçant-los o trencant-los. Només durant el 2024, es van registrar 1.964 víctimes d’aquest tipus de robatori. La policia va practicar 92 detencions i va aconseguir esclarir 147 casos.
Tarragona lidera el rànquing estatal amb la taxa més alta de robatoris amb força a l’interior de vehicles, amb gairebé 380 casos per cada 100.000 habitants. La segueixen de prop Sevilla, Barcelona i Girona -quarta posició-, totes per sobre dels 300 robatoris per cada 100.000 habitants.
SEAT i Honda
L’estudi El robatori de vehicles a Espanya (2019–2023), de Línea Directa Asseguradora, assenyala que els lladres prefereixen utilitaris de gamma mitjana amb bona sortida al mercat negre: els models més buscats són el SEAT Ibiza, el Volkswagen Golf i el SEAT León, mentre que entre les motos destaqul'Hondanda Scoopy, la SYM Symphony i la KYMCO Super Dink. El perfil del vehicle més habitualment sostret és un cotxe d’uns 11 anys i valorat en uns 9.500 euros, i els furts es concentren amb més freqüència els dilluns i durant el mes de gener. A part dels robatoris complets, augmenten els furts parcials de peces -retrovisors, tubs d’escapament, equips d’àudio i claus- i, especialment, els robatoris de catalitzadors pel valor dels metalls que contenen.
El modus operandi s’ha professionalitzat i tecnificat: els delinqüents fan servir inhibidors de freqüència que bloquegen el tancament, aparells de codificació connectats al port OBD per generar claus en minuts, interfícies que anul·len els immobilitzadors i màquines de diagnosi per manipular la centraleta. Aquesta combinació d’eines d’ús relativament fàcil i d’operacions ràpides ha transformat molts robatoris en accions organitzades i eficients.
Les autoritats policials insisteixen en la prevenció: no deixar objectes visibles dins del vehicle, prioritzar aparcaments vigilats o il·luminats i instal·lar sistemes d’alarma i bloqueig addicionals.
