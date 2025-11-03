Els Mossos recullen denúncies a domicili en zones rurals de les comarques de Girona
Es tracta d'una prova pilot que s'estén a diversos punts de Catalunya
ACN / Redacció
Els Mossos d'Esquadra assagen a la Regió Policial de Girona la recollida de denúncies in situ equipant patrulles d'agents equipades amb dispositius tecnològics que permeten la tramitació telemàtica. Es tracta de facilitar a la ciutadania la presentació de denúncies en entorns amb nombrosos habitatges disseminats i finques agrícoles, on sovint es produeixen robatoris amb força en domicilis i collites.
Com va explicar la consellera d'Interior, Núria Parlón fa uns mesos en resposta parlamentària una reunió entre els departaments d’Agricultura i d’Interior, amb la participació de representants d’organitzacions agrícoles, els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals, on es van exposar les diferents inquietuds i demandes del sector. Fruit d’aquesta trobada, es van acordar diverses mesures per millorar la prevenció i la resposta davant els robatoris i danys al camp. Entre les mesures més rellevants hi havia aquesta iniciativa per facilitar la recollida de denúncies in situ, que permetrà als pagesos fer les denúncies sense haver de desplaçar-se a les comissaries.
En el camí cap a la digitalització total del servei, aquest octubre s'han fet arribar una vintena de nous equips a les diferents regions policials de Catalunya, entre elles tres a la Regió Policial de Girona. Al mateix temps que se n'avaluen els resultats, la prova pilot continua estenent-se. Les mateixes fonts indiquen que, més enllà de l'objectiu d'incrementar el nombre de denúncies recollides in situ per evitar desplaçaments a les comissaries, la voluntat és poder introduir pròximament la signatura digital i l'enviament telemàtic de la documentació generada, prescindint de l'ús del paper.
Els pagesos gironins van patir un total de 63 incidents relacionats amb robatoris, furts i danys durant els primers mesos de l'any. Aquesta dada posa de manifest que el món rural continua essent un objectiu molt atractiu per als delinqüents. Per intentar facilitar la feina als pagesos i ramaders afectats, els Mossos ara els faciliten la recollida de la denúncia.
Un ordinador portàtil amb una targeta SIM per connectar-se a Internet, una impressora portàtil i els elements per validar el document adequadament -segells i bolígrafs- són els dispositius que els agents utilitzen per a prestar el servei.
L'exemple de Terres de l'Ebre
La comissaria de l'Ametlla de Mar ha estat la primera de l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre on s'ha posat en pràctica aquesta prova pilot, des del mes de maig passat. "Fem exactament el mateix que faríem a una comissaria o una oficina d'atenció al ciutadà, on la gent va a presentar la denúncia", explica l'agent Jordi Aixendri, integrant de la patrulla del cos a l'Ametlla de Mar encarregada del servei.
La comoditat i facilitat de portar el tràmit fins al lloc on es produeixen els fets denunciables és un dels aspectes que més valoren els ciutadans que ja han fet ús del servei. Els desplaçaments o les llargues esperes a comissaria per presentar les denúncies són, sovint, elements que frenen molts dels afectats. "Ens hi hem trobat molts cops", reconeix. "Quan els expliques que nosaltres ens desplaçarem a la seva finca i farem totes les gestions que hauria de fer a la comissaria allí, la cosa canvia", afegeix.
Des del mes de maig, la patrulla de Mossos de l'Ametlla de Mar ha recollit unes 40 denúncies. Estan relacionades, principalment, amb entrades a cases de camp, furts de garrofes o, fins i tot, robatoris amb força a l'interior de vehicle estacionats a les platges. "També ens vam trobar amb uns avis, amb mobilitat molt reduïda, que van perdre el DNI. Vam anar fins el centre i vam fer la denúncia allà, la van firmar i ja la tenien per fer de nou el DNI", ha relatat.
"La gent es mostra molt agraïda amb nosaltres quan anem a un domicili o un fet perquè aquesta persona té un problema", assegura, tot afegint que la conclusió ràpida d'aquests tràmits permet també accelerar les reclamacions de danys davant les companyies asseguradores.
"Ens hem de desplaçar igualment"
El de l'Ametlla de Mar és un dels casos particulars de municipis amb nombrosos habitatges disseminats i finques de conreu relativament allunyades del nucli urbà, a uns 20 o 25 minuts. "Atès que nosaltres ens hem de desplaçar igualment per les actes de comprovació dels danys, ja agafem la denúncia al lloc i no fa falta que es desplacin", conclou Aixendri. La fase pilot s'ha desplegat amb caràcter general i no s'ha limitat l'atenció a casos propers o específics, si bé s'aconsella als ciutadans que es poden desplaçar en un temps raonable facin el tràmit a la mateixa comissaria.
La mobilitat geogràfica sobre un territori rural, però, genera sovint algunes dificultats a l'hora del tràmit, davant l'existència de nombroses zones amb deficient cobertura. Fins i tot en aquests casos, els agents busquen zones properes amb connexió per poder finalitzar la presentació i lliurar l'exemplar imprès al denunciant.
A partir de la seva pròpia experiència participant en la prova pilota des de maig, AIxendri creu que es tracta d'un model que funciona "raonablement bé" i que s'acabarà estenent a la resta del país progressivament, especialment, amb l'avenç de la digitalització i l'envelliment de la població.
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Dimissió, destitució o solució
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- El malson d'un propietari: «El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes»
- Els veïns de Girona mostren la seva procupació per la «fiabilitat de les dades» en la taxa de residus