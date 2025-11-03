Els veïns del Barri Vell de Banyoles presenten al·legacions al Pla d'Habitatge
L’associació qüestiona la metodologia i la manca de participació del pla i proposa un model basat en la rehabilitació, la descentralització i l’equitat territorial
L’Associació de Veïnes i Veïns del Barri Vell de Banyoles va presentar la setmana passada un conjunt d’al·legacions al Pla d’Habitatge municipal, actualment en procés d’aprovació. El document, elaborat a partir d’un procés participatiu obert al veïnat, denuncia diverses mancances del pla i defensa un model d’habitatge “més just, descentralitzat i respectuós amb el territori”.
Entre les principals objeccions, l’entitat assenyala que el pla es basa en dades obsoletes i una metodologia poc clara, fet que, segons el col·lectiu, el converteix en un instrument “obsolet abans d’aprovar-lo”. També critica la falta de participació ciutadana real, qualificant l’enquesta en línia emprada per l’Ajuntament de “tràmit administratiu sense valor estadístic”.
Un altre punt de desacord és la projecció de població que preveu el pla —24.000 habitants l’any 2030—, que l’associació considera “inflada” i allunyada de les dades més recents de l’Institut d'Estadística (Idescat). L’entitat adverteix que aquestes estimacions podrien derivar en una “construcció desmesurada” sense debat previ sobre el model de ciutat.
Pel que fa als habitatges buits, el col·lectiu qüestiona la fiabilitat del criteri utilitzat, basat en el consum d’aigua inferior a 5 m³ anuals, i proposa adoptar estàndards internacionals més rigorosos. Segons l’Institut Nacional d'Estadística (INE), recorden, a Banyoles hi ha 485 habitatges buits, una xifra superior a la contemplada al pla municipal.
L’associació també denuncia que la reserva d’habitatge protegit es concentra als barris més desafavorits, fet que “cronifica les desigualtats” i divideix la ciutat. A més, alerta que bona part de les accions previstes al Pla d’Acció no disposen de pressupost ni de personal assignat, cosa que el col·lectiu interpreta com una “bossa de bons propòsits” sense voluntat real d’execució.
Model d'alternativa
Com a alternativa, el Barri Vell proposa un model d’habitatge basat en quatre pilars fonamentals: la descentralització i integració del parc social, la rehabilitació del patrimoni existent, el lideratge públic en la promoció d’habitatge i l’equitat territorial. Entre altres mesures, demana la recuperació d’espais industrials obsolets, l’aplicació homogènia del dret de tanteig i retracte i la limitació dels habitatges d’ús turístic per carrer.
Finalment, l’associació reclama la redacció d’un Pla de Protecció per a les Hortes de Sotamonestir abans de preveure noves edificacions, i proposa que les futures construccions s’inspirin en l’arquitectura tradicional i promoguin models ecològics i cooperatius.
L’entitat confia que les seves aportacions siguin incorporades al document final per aconseguir, en paraules seves, un Pla d’Habitatge “més rigorós, participatiu i orientat a construir una Banyoles més justa, equilibrada i sostenible”.
