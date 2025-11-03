Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gent gran de Puigcerdà: "amb tantes terrasses ens costa anar pel carrer"

Un estudi realitzat per la Fundació Hospital fixa entre les prioritats dels veïns majors de 65 anys que es redueixi la restauració a l'espai públic

Una terrassa de bar a la plaça dels Herois

Una terrassa de bar a la plaça dels Herois / MIQUEL SPA

Miquel Spa

Puigcerdà

Els veïns de Puigcerdà majors de 65 anys han elaborat i adreçat a l’Ajuntament a través de la Fundació Hospital de Puigcerdà el llistat de mancances i prioritats a la vila per millorar la seva seguretat. Entre aquestes prioritats hi ha la d’alliberar espai als carrers davant el creixement en els últims anys de les terrasses dels bars i restaurants.

Tant els veïns que han pres part en l’estudi com els professionals sanitaris que l’han realitzant han coincidit en les conclusions pel que fa la mobilitat als carrers: «la població diana de Puigcerdà i els professionals vinculats consideren que la via pública necessita una millora quant a paviment de carrers i voreres, a l’accessibilitat degut a la gran quantitat de barreres arquitectòniques i la millora del funcionament i estat dels ascensors. També la falta d’espai públic o la seva ocupació per establiments de restauració dificulta la mobilitat dels vianants. La inseguretat i el vandalisme és una altra de les propostes a millorar».

El llistat forma part del projecte Informe de Salut de Puigcerdà per aquesta franja d’edat i es divideix en vuit apartats. Pel que fa al la Via pública, el veïns sèniors plantegen problemes pel que fa al paviment, l’accessibilitat, carrers, voreres, ascensors i falta d’espai públic ocupat per terrasses de bars;pel que fa a la Seguretat, els veïns alerten de vandalisme i inseguretat;pel que fa a la Participació ciutadana, alerten de poc associacionisme i voluntariat, que les entitats no se senten escoltades per les administracions, falta de locals socials per les associacions, casal d’avis accessible i un centre cívic intergeneracional;pel que fa a l’accés als recursos, alerten de desconeixement digital per accedir a recursos i informació;en l’apartat de Serveis Sanitaris, els veïns lamenten falta d’especialistes mèdics a l’Hospital;en l’apartat de Mobilitat, demanen transport a tot el municipi, urbà i interurbà; pel que fa als Recursos dels professionals, apunten desconeixement de ruta de derivació de casos socials urgents, falta de coordinació entre entitats, lentitud en resolució de casos i demanen més recursos socials per a problemàtiques específiques com ara la salut mental o les violències així com la manca d’un mapa d’activitats; en l’apartat d’Habitatge, alerten de manca d’habitatges tutelats, cooperatius, intergeneracionals i manca d’habitatge per a la ciutadania a causa dels preus elevats i la disponibilitat.

L’estudi l’han realitzat la Fundació Hospital de Puigcerdà, l’Ajuntament , el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. n

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
  2. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  3. Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
  4. Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
  5. Dimissió, destitució o solució
  6. L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
  7. El malson d'un propietari: «El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes»
  8. Els veïns de Girona mostren la seva procupació per la «fiabilitat de les dades» en la taxa de residus

Vilaplana declara que Mazón va firmar documents de treball a El Ventorro i estava pendent del mòbil

Vilaplana declara que Mazón va firmar documents de treball a El Ventorro i estava pendent del mòbil

L'Ajuntament de Girona ja ha detectat més de cent habitatges d'ús turístic il·legals

L'Ajuntament de Girona ja ha detectat més de cent habitatges d'ús turístic il·legals

Els Mossos recullen denúncies a domicili en zones rurals de les comarques de Girona

Els Mossos recullen denúncies a domicili en zones rurals de les comarques de Girona

Palafrugell engega la reforma del Centre Fraternal, un edifici cultural neuràlgic amb gairebé un segle i mig d'història

Palafrugell engega la reforma del Centre Fraternal, un edifici cultural neuràlgic amb gairebé un segle i mig d'història

"Ja no puc més" i les altres frases del comiat de Mazón

"Ja no puc més" i les altres frases del comiat de Mazón

Salt celebrarà els dies 14 i 15 de novembre la Nit de les Religions

Salt celebrarà els dies 14 i 15 de novembre la Nit de les Religions

Els científics descobreixen com controlar una pròtesi motora a través del cervell i un ordinador

Els científics descobreixen com controlar una pròtesi motora a través del cervell i un ordinador

Sant Feliu aprova una moció per a la redacció d'un protocol per a la climatització dels centres educatius

Sant Feliu aprova una moció per a la redacció d'un protocol per a la climatització dels centres educatius
Tracking Pixel Contents