Gent gran de Puigcerdà: "amb tantes terrasses ens costa anar pel carrer"
Un estudi realitzat per la Fundació Hospital fixa entre les prioritats dels veïns majors de 65 anys que es redueixi la restauració a l'espai públic
Miquel Spa
Els veïns de Puigcerdà majors de 65 anys han elaborat i adreçat a l’Ajuntament a través de la Fundació Hospital de Puigcerdà el llistat de mancances i prioritats a la vila per millorar la seva seguretat. Entre aquestes prioritats hi ha la d’alliberar espai als carrers davant el creixement en els últims anys de les terrasses dels bars i restaurants.
Tant els veïns que han pres part en l’estudi com els professionals sanitaris que l’han realitzant han coincidit en les conclusions pel que fa la mobilitat als carrers: «la població diana de Puigcerdà i els professionals vinculats consideren que la via pública necessita una millora quant a paviment de carrers i voreres, a l’accessibilitat degut a la gran quantitat de barreres arquitectòniques i la millora del funcionament i estat dels ascensors. També la falta d’espai públic o la seva ocupació per establiments de restauració dificulta la mobilitat dels vianants. La inseguretat i el vandalisme és una altra de les propostes a millorar».
El llistat forma part del projecte Informe de Salut de Puigcerdà per aquesta franja d’edat i es divideix en vuit apartats. Pel que fa al la Via pública, el veïns sèniors plantegen problemes pel que fa al paviment, l’accessibilitat, carrers, voreres, ascensors i falta d’espai públic ocupat per terrasses de bars;pel que fa a la Seguretat, els veïns alerten de vandalisme i inseguretat;pel que fa a la Participació ciutadana, alerten de poc associacionisme i voluntariat, que les entitats no se senten escoltades per les administracions, falta de locals socials per les associacions, casal d’avis accessible i un centre cívic intergeneracional;pel que fa a l’accés als recursos, alerten de desconeixement digital per accedir a recursos i informació;en l’apartat de Serveis Sanitaris, els veïns lamenten falta d’especialistes mèdics a l’Hospital;en l’apartat de Mobilitat, demanen transport a tot el municipi, urbà i interurbà; pel que fa als Recursos dels professionals, apunten desconeixement de ruta de derivació de casos socials urgents, falta de coordinació entre entitats, lentitud en resolució de casos i demanen més recursos socials per a problemàtiques específiques com ara la salut mental o les violències així com la manca d’un mapa d’activitats; en l’apartat d’Habitatge, alerten de manca d’habitatges tutelats, cooperatius, intergeneracionals i manca d’habitatge per a la ciutadania a causa dels preus elevats i la disponibilitat.
L’estudi l’han realitzat la Fundació Hospital de Puigcerdà, l’Ajuntament , el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Agència de Salut Pública de Catalunya. n
