El Govern invertirà 120 milions per reformar instal·lacions esportives municipals fins al 2029
El conseller Berni Álvarez ha presentat aquest dilluns a Girona els detalls de les bases i la convocatòria de subvencions que s’obrirà en els propers dies per tal que els Ajuntaments puguin demanar finançament per dur a terme actuacions urgents incloses en el Pla de xoc
El Consell de Govern va donar la setmana passada llum verda als 120 milions d'euros anunciats a l'estiu pel Departament d'Esports per finançar instal·lacions esportives municipals des d'ara i fins el 2029. Amb el vistiplau polític a aquest pla de xoc, s'obrirà formalment la convocatòria perquè ajuntaments, federacions i clubs puguin presentar els seus projectes.
És per això que aquest dilluns el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha explicat els detalls de les bases i la convocatòria de subvencions a Girona que s’obrirà en els propers dies per tal que els Ajuntaments puguin demanar finançament per dur a terme actuacions urgents incloses en el Pla.
L'acte, en què també hi ha intervingut el delegat territorial del Govern a Girona, Xavi Guitart, ha comptat amb la presència de representants de diversos Ajuntaments de la demarcació de Girona.
El nou pla de xoc és una eina que vol ajudar les 71 federacions i els 10.000 clubs que hi ha arreu de Catalunya, els quals aglutinen més d'1,1 milions d'esportistes.
Línies d'actuació
Les principals línies d’actuació inclouen la millora de l’accessibilitat, la seguretat, la sostenibilitat energètica i la funcionalitat de les instal·lacions; la implantació de sistemes de gestió intel·ligent i digitalització per fer-les més eficients i el suport tècnic i financer als municipis amb menys recursos per garantir una cobertura territorial equitativa.
Per altra banda, el pla s’articula al voltant de tres eixos principals: la diagnosi inicial per conèixer l’estat actual de les instal·lacions esportives del país, mitjançant una fitxa tècnica elaborada pel Departament d’Esports i testada en una prova pilot amb 59 ens locals; el pla de xoc, dotat amb 120 milions d’euros, per finançar actuacions urgents de modernització i condicionament d’instal·lacions, en col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF) per donar suport als ens locals; i l'actualització del Pla Director d’Infraestructures Esportives de Catalunya (PIEC), que servirà com a eina estratègica per planificar les inversions futures en equipaments esportius.
