Mor un home en caure per un barranc a Sant Joan les Fonts
La víctima, d'edat avançada, s'ha precipitat des d'una alçada d'uns 60 metres
Un home d’edat avançada ha mort aquesta tarda a Sant Joan les Fonts en un tràgic accident. Segons avança @info_garrotxa, la víctima s’ha precipitat per un barranc d’uns 60 metres mentre realitzava tasques de manteniment en un hort situat en una zona de difícil accés.
Els Bombers de la Generalitat, amb el suport del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), han intervingut per recuperar el cos, que ha quedat en un indret complicat per les tasques de rescat. També s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort de l’home al lloc dels fets.
Tot apunta que es tracta d’un accident fortuït.
