Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un home en caure per un barranc a Sant Joan les Fonts

La víctima, d'edat avançada, s'ha precipitat des d'una alçada d'uns 60 metres

Imatge d'arxiu d'ambulàncies del SEM

Imatge d'arxiu d'ambulàncies del SEM / SEM

Redacció

Redacció

Sant Joan les Fonts

Un home d’edat avançada ha mort aquesta tarda a Sant Joan les Fonts en un tràgic accident. Segons avança @info_garrotxa, la víctima s’ha precipitat per un barranc d’uns 60 metres mentre realitzava tasques de manteniment en un hort situat en una zona de difícil accés.

Els Bombers de la Generalitat, amb el suport del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), han intervingut per recuperar el cos, que ha quedat en un indret complicat per les tasques de rescat. També s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la mort de l’home al lloc dels fets.

Tot apunta que es tracta d’un accident fortuït.

TEMES

Tracking Pixel Contents