Repunta la mortalitat a les carreteres gironines amb 18 víctimes en 10 mesos
Un ciclista, una motorista i el conductor d’un cotxe han mort a les carreteres gironines durant l’octubre
Les comarques gironines han registrat un repunt de la mortalitat viària durant els primers 10 mesos d’aquest any. Han perdut la vida 18 persones, una més que en el mateix període del 2024.
Aquest increment arriba després d’un octubre amb tres víctimes mortals en sinistres de trànsit en vies interurbanes: un ciclista, una motorista i el conductor d’un cotxe. Amb aquests últims accidents, el balanç anual s’enfila fins a les 18 morts. Les tres víctimes de l’octubre i les cinc del setembre han capgirat unes xifres que fins a l’estiu es mantenien a la baixa i que ara ja superen les del mateix període de l’any passat.
El mes d’octubre ha concentrat tres morts en menys de 15 dies. El dia 2, una noia de 16 anys va perdre la vida en un xoc frontal entre el ciclomotor que conduïa i una furgoneta a la C-66, a Cornellà del Terri. L’impacte va provocar un accident en cadena amb dos vehicles més i va obligar a tallar la carretera en els dos sentits.
El dia 11, un home de 28 anys va morir en un xoc frontal entre dos turismes a la GI-642, a Rupià. L’accident va ser molt aparatós i un dels vehicles va bolcar fora de la via, on va morir el conductor. Dos ocupants més van resultar ferits de poca gravetat.
Finalment, el 13 d’octubre, un home de 81 anys va morir després de sortir de la via amb la bicicleta que conduïa a la GI-6659, a Gombrèn (Ripollès), per causes que encara s’investiguen.
Pel que fa a les comarques amb més víctimes mortals en aquests primers deu mesos de l’any, segons el Servei Català de Trànsit (SCT), la Selva és la que acumula més morts, vuit en total, gairebé la meitat de totes les registrades a la demarcació.
Usuaris més vulnerables
Les dades també evidencien la vulnerabilitat dels usuaris de vehicles de dues rodes, que concentren vuit de les 18 defuncions: sis motoristes i dos ciclistes. Aquesta xifra ha augmentat aquest octubre, amb una motorista i un ciclista entre les víctimes mortals.
A tot Catalunya, el mes d’octubre s’ha tancat amb nou víctimes mortals, sis menys que l’any passat. Es tracta, per tant, d’una tendència contrària a la de les comarques gironines, que han concentrat un terç de les morts del mes.
Entre gener i octubre, 121 persones han mort en 113 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. En el mateix període del 2024, van perdre la vida 115 persones en 107 sinistres, fet que suposa, segons Trànsit, un lleu augment de la mortalitat viària. En comparació amb les dades del 2019 -any de referència per al compliment dels objectius de seguretat viària-, quan van morir 157 persones en 144 accidents mortals, la reducció de la sinistralitat és del 22%, i es mantenen així els objectius fixats pel Pla de Seguretat Viària de l’SCT.
Pel que fa als ferits greus, durant aquests primers deu mesos de l’any se n’han registrat 725, una xifra lleugerament superior als 655 del mateix període del 2024.
