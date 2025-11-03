El Ripollès impulsa una prova pilot per oferir atenció hospitalària a domicili a gent gran
L'equip d'infermeria incorporarà un fisioterapeuta que es finançarà amb una campanya solidària del Rotary Club
ACN
L'hospital de Campdevànol impulsarà a partir de gener de l'any vinent una prova pilot d'atenció hospitalària als domicilis de persones grans del Ripollès. Va dirigit als pacients amb malalties agudes o cròniques que, un cop valorats, podran rebre els tractaments a casa si reuneixen condicions com ara tenir suport familiar i que el seu habitatge ho permeti.
L'equip està format per un metge i dues infermeres, que ampliaran el servei actual, i s'incorporarà un fisioterapeuta. Aquest últim es finançarà durant un any gràcies a una campanya solidària de l'organització empresarial Rotary Club. "No és un tema d'estalvi de llits, sinó de qualitat d'atenció al pacient", remarca Núria Gomis, gerent clínica del centre.
"Tenir l'hospital a casa". Aquesta és la filosofia del projecte que començarà el gener a les zones urbanes de la comarca on es concentra més població com és Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Ribes de Freser i Campdevànol. També s'ha arribat a un acord per incloure la residència de gent gran de Camprodon i de Ripoll. I la idea és intentar ampliar-ho més endavant.
En una comarca on hi ha un índex important de població envellida -un 25% dels habitants té més de 64 anys i un 8% del total, més de 80 anys-, s'ha decidit posar en marxa aquesta plataforma que busca millorar la qualitat assistencial dels pacients. Segons ha detallat la gerent clínica de l'Hospital de Campdevànol, Núria Gomis, està demostrat que "quan una persona gran se la treu del domicili per anar a l'hospital, se li afegeixen altres possibles temes com ara desorientació o caigudes que poden agreujar els problemes de salut que l'han portat a l'ingrés hospitalari".
Aquest nou servei a domicili vol, precisament evitar això. També es vol evitar les "davallades funcionals i els riscs d'infeccions" per estar en un entorn hospitalari, segons ha detallat la coordinadora dels serveis mèdics, Mariona Espaulella.
Els tractaments a domicili
La gerent clínica també ha remarcat que no es busca "estalviar llits", entre altres coses, perquè aquest centre hospitalari no sol tenir una "pressió alta" d'ingressos. L'objectiu final, diu, és "millorar la qualitat d'atenció al pacient". Així per exemple, es podran fer tractaments domiciliaris com ara analítiques, sondatges, oxigen o cures de ferides complexes, entre d'altres. I s'oferirà de dilluns a divendres (de 8 a 20 h) i també en cap de setmana amb el treball de cures planificat i amb servei telefònic en cas d'incidències de 8 a 20h. Fora d'aquest horari, s'haurà de trucar al 061.
Els requisits són, bàsicament, necessitar una hospitalització, que el domicili compleixi uns mínims i que disposi d'un cuidador que pugui ajudar-lo en el dia a dia.
La seva presidenta, Maria Soldevila, ha explicat que creuen que és "molt necessari" per una comarca amb una població cada cop més envellida. I ha afirmat que serà beneficiós per al pacient i també per a la família, que no s'haurà de desplaçar per poder-lo atendre a l'hospital. L'objectiu de la campanya és aconseguir els diners per pagar el fisioterapeuta durant el primer any.
