El teixit associatiu de la Garrotxa es reunirà per crear sinergies
La jornada se celebrarà el 14 de novembre i està impulsada per la Taula del Servei Integral de Suport de l’Associacionisme a la Garrotxa
Olot i la comarca de la Garrotxa compten amb ampli teixit associatiu format per associacions actives que, a través del voluntariat i dels centenars de persones que en formen part, donen vida al territori.
Per tal de crear un espai d’intercanvi i coneixença entre les persones que formen part del teixit associatiu garrotxí, la Taula del Servei Integral de Suport de l’Associacionisme a la Garrotxa, formada per representants d’entitats de diferents àmbits (educatiu, social, veïnal, esportiu, cultural...), ha impulsat una nova trobada.
El proper 14 de novembre a la Sala Torín les entitats es trobaran en una jornada que vol fomentar sinergies entre elles.
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Restaurant La Deu, els inventors de les patates d'Olot
- Dimissió, destitució o solució
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Presses
El Govern inverteix més de 99 milions d’euros en la millora dels municipis gironins
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya