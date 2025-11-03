Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El teixit associatiu de la Garrotxa es reunirà per crear sinergies

La jornada se celebrarà el 14 de novembre i està impulsada per la Taula del Servei Integral de Suport de l’Associacionisme a la Garrotxa

Joana Amat

Olot i la comarca de la Garrotxa compten amb ampli teixit associatiu format per associacions actives que, a través del voluntariat i dels centenars de persones que en formen part, donen vida al territori.

Per tal de crear un espai d’intercanvi i coneixença entre les persones que formen part del teixit associatiu garrotxí, la Taula del Servei Integral de Suport de l’Associacionisme a la Garrotxa, formada per representants d’entitats de diferents àmbits (educatiu, social, veïnal, esportiu, cultural...), ha impulsat una nova trobada.

El proper 14 de novembre a la Sala Torín les entitats es trobaran en una jornada que vol fomentar sinergies entre elles.

