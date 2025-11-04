MOBILITAT
Clam per la falta de places d'alta velocitat entre Girona i Barcelona
El secretari de Mobilitat de la Generalitat insta Renfe i el ministeri a "posar-se les piles"
L'alcalde de Girona assegura que "fa setmanes que han demanat una reunió amb el ministre" sense obtenir resposta
O. P.
El deteriorament del servei d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, un dels que té un índex d'ocupació i rendibilitat més elevats de tot l'Estat, és més que evident en els últims mesos. Usuaris dels trens organitzats a través de grups de Telegram han recopilat centenars de retards en el que portem d'any. Trajectes que haurien de durar 39 minuts, sovint s'allarguen deu o vint minuts sense explicacions per part la companyia. A la falta de qualitat del servei s'hi afegeixen les dificultats per trobar bitllets, ja que sovint els trens van plens, sobretot en les hores punta. Els usuaris fa mesos que ho denuncien, recordant que és impossible trobar bitllet si no es compren amb setmanes d'antel·lació.
Ahir, va ser el propi secretari del Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, el que va alertar de la situació: "No hi ha bitllets d'AVE ni AVANT Girona-Barcelona Sants. He agafat el mitja distància. Cal que Renfe i el ministeri es posin les piles. Des de la Generalitat estem demanant un increment de capacitat també els de Lleida", va assegurar a la xarxa X.
La piulada de Manel Nadal va rebre una allau de comentaris, entre ells el de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, que va lamentar que "fa setmanes que des del govern de Girona hem reclamat una reunió amb el ministre Puente per aquest i altres temes i no hem obtingut cap respost". La vicealcaldessa de la ciutat, Gemma Geis, expressava el malestar per la situació i demanava "que els diputats del PSC se sumin a la denúncia. Els diputats de @JuntsXCat ja fa temps que reclamen un tracte just pels gironins.
Junts demana al PSC que se sumi a les peticions de millora del servei
També usuaris habituals del servei criticaven la piulada de Nadal: "Si vas sovint a Barcelona, imagino que si, ja deus saber que els billets d'AVANT els has d'agafar amb força antel·lació per no quedar-te sense. És el que fem tots. I si algun dia no en trobem agafem el MD, És un drama, si, però que et queixis tu és el colmo", assegurava un. "La vostra política és com la Renfe, sempre amb retard. Deixa de queixar-te i posa't a treballar", lamentava un altre.
