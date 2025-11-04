Desesperació a l'Ajuntament de Puigcerdà: «Estem valorant demanar la intervenció econòmica de la Generalitat»
L’aparició de factures pendents, l'última de mig milió del Consell Comarcal, fatiga l’equip de govern perquè no pot executar nous projectes
Miquel Spa
El desgavell econòmic amb factures pendents que van sortint dels calaixos, subvencions bloquejades i deutes amb altres administracions i la desesperació de no poder fer net han conduït el nou equip de govern de Puigcerdà d’ERC a estudiar la possibilitat de demanar a la Generalitat que intervingui econòmicament l’Ajuntament.
La gota que ha fet vessar el got ha estat la demanda per part del Consell Comarcal al mateix Ajuntament de Puigcerdà d’un deute acumulat de mig milió d’euros. Però n’hi ha d’altres com una factura de 74.000 euros en concepte de neteja de la vila. I així constantment recuperant factures antigues. L’alcalde, Joan Manel Serra, ha explicat que, després dels primers mesos ja al càrrec, «encara ara no hem pogut treure l’aigua clara del desgavell de pagaments; no podem entendre com una institució com l’Ajuntament hagi pogut arribar a aquest punt. Hi ha dies que a l’equip de govern la nostra desesperació és tal que realment ens plantegem si hauríem de demanar una intervenció a la Generalitat. No és una qüestió menor. És una opció que tenim sobre la taula. Intentarem evitar-la i farem el que sigui perquè això no passi, però si van passant els dies i veiem que no som capaços del que avui dia hi ha a la casa, ens veurem obligats a fer-ho».
Serra ha lamentat que la incertesa econòmica de les arques municipals és tal que «no podem saber de quins diners disposem per acabar l’any, per fer les feines que hem de fer i els serveis que hem de prestar». Davant d’aquesta situació, l’equip de govern ha renunciat a fer ja el pressupost per aquest any 2025, en el qual el consistori té pressupost prorrogat de l’exercici anterior, i centrar-se ja en la confecció del pressupost pel 2026 a partir de xifres «més reals».
L’alcalde ha remarcat que «la realitat és molt dura i molt crua... Hi ha dues maneres de fer política, la populista en la qual per no ferir a ningú i no fer la feina que toca pel que fa a la recaptació, tan sols es vol visualitzar una acció de govern que beneficiï a una o poques persones o la manera de fer política que tenim nosaltres, que és la de treballar per cada metre quadrat de les persones que hi ha en aquest poble. Això ens suposarà prendre decisions valentes que no seran agradables, però no estem al govern per agradar sinó perquè els números surtin, i si això ens ha de costar l’alcaldia ho assumirem... A Puigcerdà s’han de canviar moltes dinàmiques i això passa moltes vegades per demanar ajuda externa». L’alcalde ha apuntat que si l’Ajuntament no porta a terme aquesta posada al dia en l’àmbit econòmic, l’equip de govern no podrà executar els canvis en la neteja i el manteniment que demanen els veïns.
El pagament dels deutes ja va ser una queixa constant de l’anterior equip de govern encapçalat per Jordi Gassió, de Junts. En aquest sentit, la Generalitat va desbloquejar a principi d’aquest any els comptes municipals una vegada el consistori va poder aprovar el tancament tot just dels exercicis comptables dels anys 2022 i 2023 per poder accedir a les subvencions també bloquejades.
