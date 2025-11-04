Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ecosol crea una marca pròpia de productes tèxtils, decoració i marxandatge

Després d’anys gestionant projectes d’economia circular a través del Cosidor d’Olot, l'entitat va detectar la necessitat de crear un segell que posés en valor tot el coneixement i experiència

La presentació de NIUCO, divendres a Olot.

La presentació de NIUCO, divendres a Olot. / Càritas Diocesana de Girona

Meritxell Comas

Olot

Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Girona, ha presentat la seva primera marca pròpia, NIUCO, que inclou des de productes tèxtils a objectes de decoració i línies de marxandatge. NIUCO oferirà productes d’ús quotidià amb valor social i ambiental, elaborats a partir de materials reutilitzats o sostenibles.

El projecte va néixer amb la voluntat de fer un pas endavant en la tasca d’inserció laboral i de sostenibilitat d’Ecosol. En aquesta línia, després d’anys gestionant projectes d’economia circular a través del Cosidor d’Olot amb productes tèxtils, van detectar la necessitat de crear una marca pròpia que posés en valor tot aquest coneixement i experiència.

El coordinador general de l’empresa d’inserció, Jordi Tarridas, explica que “amb NIUCO fem un pas cap al disseny, producció i comercialització de productes propis, sempre amb la mirada posada en la sostenibilitat i la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat”.

El projecte compta amb un equip d’entre 5 i 10 persones, entre personal tècnic, professionals de disseny i producció, i persones en procés d’inserció. També es preveu la implicació de voluntariat i entitats col·laboradores, que donaran suport en tasques de logística, comunicació i venda.

Des del Cosidor d’Olot

Els productes es fabriquen, principalment, al Cosidor d’Olot, on treballen persones en procés d’inserció sociolaboral. Per la seva banda, la comercialització es realitzarà a través de canals propis en línia, com la web de NIUCO, espais de trobada de Càritas i punts solidaris del territori, col·laboracions amb comerços locals i entitats socials.

