Una furgoneta bolca després d’un xoc amb un cotxe a Besalú

Una conductora ha resultat ferida lleu

Una ambulància del SEM / SEM

Eva Batlle

Una furgoneta ha bolcat aquest dimarts a la tarda després de col·lidir amb un cotxe a la plaça dels Països Catalans de Besalú.

L’accident ha tingut lloc poc després d’un quart de tres i ha mobilitzat els Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra.

En arribar, els equips d’emergència s’han trobat tots els ocupants fora dels vehicles. La conductora de la furgoneta ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada pel SEM a la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles.

Els Bombers han treballat per desbolcar la furgoneta i deixar la via lliure, informen.

