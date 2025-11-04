Una furgoneta bolca després d’un xoc amb un cotxe a Besalú
Una conductora ha resultat ferida lleu
Una furgoneta ha bolcat aquest dimarts a la tarda després de col·lidir amb un cotxe a la plaça dels Països Catalans de Besalú.
L’accident ha tingut lloc poc després d’un quart de tres i ha mobilitzat els Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra.
En arribar, els equips d’emergència s’han trobat tots els ocupants fora dels vehicles. La conductora de la furgoneta ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada pel SEM a la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles.
Els Bombers han treballat per desbolcar la furgoneta i deixar la via lliure, informen.
