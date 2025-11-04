Intervenen un rifle i cinc caps d’animals salvatges dins d’un vehicle a Urús
La Guàrdia Civil i els Mossos investiguen el conductor perquè no tenia llicència d'armes vàlida a la Unió Europea
La Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra han intervingut un rifle i diverses restes d’animals salvatges que es trobaven a l’interior d’un vehicle durant un control conjunt a tocar del túnel del Cadí, a la carretera C-16 a Urús, a l’altura del quilòmetre 130, en sentit Barcelona. El conductor ha acabat com a investigat peruqè no tenia llicència d'armes vàlida a la Unió Europea.
Els fets van tenir lloc el 29 d’octubre passat, en el marc d’un dispositiu de verificació fiscal dut a terme per agents de la Guàrdia Civil de Girona i Lleida, juntament amb efectius dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Puigcerdà. L’operatiu tenia com a objectiu prevenir el tràfic il·lícit de substàncies estupefaents, materials subjectes a control fiscal i productes regulats.
Durant el control, els agents van aturar un turisme Audi A6 de color blau i van indicar al conductor que s’apartés de la via per inspeccionar el vehicle. En el maleter, van localitzar diverses bosses de plàstic que contenien cinc caps d’animals silvestres en estat fresc, concretament d’un isard, un cérvol, una daina, un mufló i un cabirol.
A més, es va trobar un rifle de la marca Blaser, model R8, amb 13 cartutxos de munició del mateix calibre.
Batudes de caça
El conductor, un home de 59 anys i nacionalitat russa, va declarar que els animals eren seus i que procedien de batudes de caça realitzades en un vedat de França. Tanmateix, les peces no portaven els precintes reglamentaris exigits a Espanya per acreditar la seva traçabilitat com a trofeus de caça.
En comprovar la documentació, els agents van constatar que l’individu no disposava d’una llicència d’armes vàlida a la Unió Europea. Va assegurar que la seva llicència corresponia al seu país d’origen i que el rifle li havia estat cedit per un amic resident a Barcelona mitjançant un document privat no homologat ni supervisat per la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil.
Davant aquests fets, es va obrir una investigació al conductor per un presumpte delicte de tinença il·lícita d’armes, i les diligències han estat posades a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 de Puigcerdà, a l’espera que les autoritats franceses confirmin la legalitat de les activitats cinegètiques declarades.
Les restes dels animals van ser intervingudes i la Guàrdia Civil n’investiga ara la procedència per determinar si cal iniciar tràmits judicials o administratius, informa el cos de seguretat.
- La valoració dels firaires: «El que hem facturat no és suficient, la gent no vol gastar»
- Aquests són els pobles als que has d'anar una vegada a la vida
- Parlen els universitaris sobre els ‘pares helicòpter’: «Dir-nos generació de vidre és una exageració»
- Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho