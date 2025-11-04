Olot engega aquest cap de setmana el projecte "Espais Oberts"
A partir d’aquest dissabte 8 de novembre es podrà utilitzar el pati del Cor de Maria com un espai de joc més del centre de la ciutat
L’Ajuntament d’Olot i la Fundació Educativa Cor de Maria d’Olot han signat un conveni de col·laboració per a l’ús del pati com a espai de lleure urbà durant els caps de setmana. L’acord permetrà tirar endavant el projecte “Espais Oberts”, que s’iniciarà aquest dissabte 8 de novembre per tal d’oferir una alternativa de lleure als infants i joves i a les seves famílies, en entorns segurs i de proximitat, segons informa l'Ajuntament en un comunicat. A més de permetre l’accés lliure, hi haurà servei de monitoratge per oferir un espai de lleure i també educatiu.
Amb el conveni que han signat Ajuntament d’Olot i Fundació Cor de Maria, el consistori manifesta la seva voluntat de "proporcionar activitats de dinamització esportiva o en família" als patis escolars, obertes i gratuïtes, durant l’horari no lectiu i el cap de setmana. Per la seva banda, el Cor de Maria s’avé a cedir les instal·lacions de l’escola -situada al carrer Esglaiers- els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí.
L’accés a l’espai de joc es farà des de la zona d’aparcament del carrer Macarnau i es podrà utilitzar els dissabtes de les 15.30 a 17.30 h mentre que els diumenges l’horari serà de 10.30 a 12.30 h.
D’altra banda, aquest diumenge 9 de novembre també s’obrirà el Parc Atlètic dels Tossols de 9.15 a 14 h. Comptarà també amb monitoratge i activitats pensades per a un públic familiar.
Tant al pati del Cor de Maria com a la pista d’atletisme, els infants disposaran de materials de joc i s’hi programaran activitats dirigides per fomentar la participació i el joc cooperatiu. La idea és que aquesta sigui la primera fase d’un projecte més ampli que vagi creixent a altres espais de la ciutat d’Olot.
