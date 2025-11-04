Refusen per segon cop en sis dies les ordenances fiscals d’Orriols
El ple extraordinari va replantejar dues propostes que novament van ser revocades per l’oposició
El ple extraordinari que es va celebrar dilluns al vespre per tal d’aprovar les ordenances fiscals, no va servir per desencallar-les i es va saldar amb una nova derrota en la proposta del govern municipal d’Aliança Catalana. Els diferents partits de l’oposició van mantenir el sentit del vot de la setmana passada, i van tombar-les, amb la negativa dels partits d’esquerres i els independents, i l’abstenció de Junts.
La discussió entre l’alcaldessa Sílvia Orriols i els portaveus d’altres partits va tenir moments de tensió, com en el cas de Joaquim Colomer dels independents Som-hi, que va comparar-la amb Inés Arrimadas per la seva manera de fer política. Malgrat que Orriols va retirar-li la paraula durant uns segons, Colomer va retreure-li que durant una setmana no hagi fet cap proposta a la resta de grups per acostar posicions. El mateix argument va utilitzar la republicana Chantal Pérez, que va constatar que si haguessin rebut una trucada s’haurien plantejat “fer una abstenció” però que amb la forma d’actuar d’Aliança ha estat impossible. En el cas del cap de l’oposició Ferran Raigon (Junts), també va excusar que no hi havia hagut temps material per canviar el vot, mentre recriminava a Orriols tant la puja del cànon del cementiri com la poca voluntat per trobar complicitats, malgrat que el seu partit ha estat la crossa de l’equip de govern en diversos moments del mandat, sobretot en aspectes urbanístics. Orriols va lamentar que en el cas de Colomer “només li interessa fer desqualificacions personals”, va dir als republicans que van als plenaris predisposats a tombar les propostes de l’equip de govern, i va acusar Junts de tenir l’únic objectiu de desgastar-los.
Tampoc es va aprovar l’altre punt de l’ordre del dia, que era l’aprovació de la modificació del Pla Urbanístic per urbanitzar la zona de Castelladrall Sud. En el ple ordinari d’octubre no va tirar endavant perquè la regidora d’Aliança, Anna Flores, va ser baixa per malaltia. En aquesta ocasió l’absència de Montsina Llimós (Junts) va tornar a impedir que prosperés, ja que el vot favorable dels exconvergents no és suficient si no hi ha majoria absoluta al consistori.
