Veïns, Ajuntament i empresaris de les Preses fan front comú per la variant: "És urgent i imprescindible pel poble"
El consistori confia que el calendari es mantindrà i que les entitats contràries no portin el projecte a la justícia
L'Ajuntament de les Preses, l'Associació de veïns Les Preses 2020-2030 i l'Àrea de Promoció Econòmica Urbanade Les Preses (APEU) han fet front comú aquest dimarts per la construcció de la variant que ha de servir per desviar el trànsit del centre del municipi. L'alcalde, Albert Danés, ha assenyalat que es tracta d'una obra "urgent i imprescindible" i dona per fet que el Govern complirà amb els calendaris establerts, que preveuen l'aprovació definitiva aquest any o a principis del 2026. Danés ha explicat que estan "contents" amb l'actual traçat que no afecta l'aqüífer que era "la principal preocupació" del consistori. L'alcalde també espera que les entitats contràries al projecte no el portin a la justícia i "s'allargui encara més".
