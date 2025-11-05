Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
Protecció Civil va activar dimarts al vespre l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya
Alerta per fortes pluges a les comarques gironines. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a partir de dijous al matí.
Durant tot el matí s'esperen pluges intenses a tota la província de Girona on poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts. L'avís estarà actiu des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.
El front passarà des de les Terres de l'Ebre fins a Girona en diagonal i anirà travessant tot el territori en menys de 24 hores, entre aquesta matinada i dijous. Tot i que es preveu que les pluges passin de pressa, en algun punt poden acumular més de 50 l/m². Així, Protecció Civil demana informar-se bé sobre l'estat de les carreteres i adequar l'activitat, però descarta per ara prendre mesures.
Protecció Civil va activar dimarts al vespre l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre que s'estendran a la resta del litoral central i nord.
