Banyoles registra l'octubre més sec de la història
Només van caure 6,1 litres/m², el registre més baix des que hi han dades fiables
L'Alt i el Baix Empordà i la Cerdanya, entre les comarques catalanes on menys va ploure
O.P.
El mes d’octubre, habitualment un dels més plujosos de l’any a Barcelona, ha tornat a ser aquest 2025 molt més sec del que és habitual, especialment al Pla de l'Estany, part de l'Empordà i de la Cerdanya, amb mitjanes inferiors als 10 litres per metre quadrat durant tot el mes. L'anomalia més destacada s'ha donat a Banyoles i els municipis de l'entorn. Segons els observadors meteorològics Enric i Gabriel Estragués, "ha estat l’octubre més sec del qual s’entenen dades fiables, com a mínim des de l’any 1940, amb només 6,1 litres/m²". L’anterior rècord data de l’any 1968, amb 7 litres/m².
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la pluja ha estat escassa a la major part del territori, amb l’excepció de les comarques de l’extrem sud. En punts de les Terres de l’Ebre, s’han superat els 300 litres per metre quadrat a causa del temporal dels dies 11 i 12. A l’Observatori de l’Ebre, es van recollir 175,8 litres en 24 hores, entre el diumenge 12 i el dilluns 13, fet que el converteix en el quart dia més plujós de la seva sèrie històrica iniciada el 1905.
Octubre també va ser un mes més càlid del normal. L’anomalia positiva de temperatura ha estat especialment notable al litoral i prelitoral central i sud, a l’oest de la Depressió Central i al vessant sud dels Pirineus. Estacions com les de Mataró, Canyelles i Malgrat de Mar han registrat anomalies de fins a +2 °C. El Meteocat atribueix aquest comportament tèrmic al predomini d’una massa d’aire temperada i a l’absència d’intercanvi de masses d’aire entre nord i sud.
Pel que fa a la insolació, Catalunya ha registrat més hores de sol de les habituals, especialment a les zones elevades del Pirineu occidental. En canvi, en algunes fondalades de l’interior i del prelitoral, la presència de núvols baixos ha mantingut els valors dins la normalitat.
A les portes d'un canvi de temps
Protecció Civil demana precaució davant l'episodi de pluges d'aquest dijous i descarta per ara prendre mesures com ara tancar escoles. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha assenyalat en una atenció a mitjans que les pluges poden ser "intenses i torrencials" i ha explicat que hi haurà un front que passarà des de les Terres de l'Ebre fins a Girona en diagonal i anirà travessant tot el territori en menys de 24 hores, entre aquesta matinada i dijous. Tot i que es preveu que les pluges passin de pressa, en algun punt poden acumular més de 50 l/m². Així, Protecció Civil demana informar-se bé sobre l'estat de les carreteres i adequar l'activitat, però descarta per ara prendre mesures.
Solé ha indicat que, per exemple, s'espera que el funcionament de les escoles dijous sigui el de sempre i funcioni amb normalitat, igual que els centres socials o altres activitats. Tanmateix, ha remarcat que cal estar alerta de l'evolució de la situació meteorològica. "Si hi ha alguna activitat que es vulgui fer que pensem que la pluja la pot afectar d'una manera molt important", ha recordat.
També ha comentat que pot haver-hi també 40 l/m² en 30 minuts i ha afegit que pot haver-hi ratxes de vent i inestabilitat i fins i tot pedra. "Informem-nos bé de quin és l'estat de les carreteres, de si hi ha hagut alguna afectació per pluges o hi ha alguna situació que succeeixi que hàgim de tenir en compte i adeqüem sobretot la nostra activitat", ha demanat.
A banda, ha remarcat que el que més els preocupa són les zones costaneres o les pròximes a lleres de rius i rieres i inundables. Precisament, ha fet una crida perquè la gent no aparqui els vehicles a prop de rieres i ha subratllat que el dia per moure el cotxe és avui i no dijous quan ja plogui.
Amb tot, ha matisat que, d'acord amb el Servei Meteorològic, la previsió és que les pluges passaran a una velocitat una mica ràpida, i per tant no s'espera que quedin "encallades" en algun punt durant molta estona.
Protecció Civil va activar dimarts al vespre l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre que s'estendran a la resta del litoral central i nord.
