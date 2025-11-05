Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe s'estimba contra un edifici a Olot

Els dos ocupants van resultar ferits de poca consideració

Una ambulància del SEM / SEM

Eva Batlle

Olot

Aparatós accident a Olot: un cotxe va impactar contra un edifici aquest dimarts al vespre, en un accident que va causar gran alarma però sense víctimes greus.

Cap a les set de la tarda, el vehicle va perdre el control i va pujar a la vorera, xocant contra la perruqueria situada als baixos d’un bloc de pisos de l’avinguda Santa Coloma. A dins del cotxe hi viatjava una parella.

Per sort, no hi havia altres vehicles implicats ni vianants a la vorera en aquell moment. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar la Policia Municipal d'Olot, el SEM i els Bombers.

La Policia Municipal va realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor, que va donar negativa, i també va recollir testimonis i parlar amb els implicats. Segons fonts municipals, l’accident es podria haver produït per un problema mèdic que va patir el conductor mentre conduïa, fet que va provocar que perdés el control del vehicle.

Tant el conductor com la passatgera van ser evacuats pel SEM a l’hospital comarcal d’Olot amb ferides de poca considearció.

