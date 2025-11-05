La Fira Multisectorial de Puigcerdà, concentrada al centre de la ciutat després de la suspensió del Concurs de Cavalls
El passeig 10 d'Abril s'incorpora al recorregut on aquest cap de setmana s'instal·laran les 230 parades
La Fira Multisectorial de Puigcerdà, que se celebrarà aquest cap de setmana, viurà enguany una edició marcada per la suspensió del 44è Concurs de Cavalls, arran de les mesures adoptades per la Generalitat davant els diversos focus de dermatosi nodular contagiosa. Així, el certamen quedarà concentrat als carrers del centre i de la part alta de la vila, on s'instal·laran fins a 230 parades. Es tracta d'una xifra similar a la d'edicions passades, ja que, segons ha informat el consistori, la gran majoria de marxandants ha decidit acudir-hi igualment i només s'han registrat 25 anul·lacions. A més, per primer cop, s'incorpora el passeig 10 d'Abril al recorregut i també s'han previst punts on es faran actuacions musicals per dinamitzar la fira.
L'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha explicat que la situació sanitària provocada pels brots de dermatosi nodular contagiosa ha "trasvalssat" el certàmen, un dels esdeveniments més importants que es duen a terme a Puigcerdà i que dona visibilitat a la capital cerdana a tot Catalunya. En aquest sentit, ha afirmat que tot i que "l'activitat econòmica no pugui ser la que s'espera" s'ha aprofitat per "replantejar accions futures" que ja es volien implementar a la Fira Multisectorial.
Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient, Nerea Espada, ha explicat que amb la decisió de suspendre el Concurs de Cavalls s'ha volgut prioritzar la seguretat i la salut dels animals. També ha detallat que quan es van conèixer els primers focus es van posar en contacte tant amb el Departament d'Agricultura com amb l'Associació de Criadors de Cavalls de la Cerdanya.
Mentrestant, la regidora de Seguretat i Mobilitat, Cristina Deulofeu, ha assegurat que la Fira Multisectorial continuarà sent "vistosa" com en les edicions passades, ja que el gruix de les parades s'ha mantingut. Finalment, la primera tinent d'alcalde, Mercè Carbó, ha apuntat que des del consistori ja es treballava en la línia de replantejar el certamen, per tal de donar un enfocament més específic al sector del cavall.
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona