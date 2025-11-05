Girona frega les 300 persones centenàries
La província guanya més de 5.000 habitants el primer semestre amb un retrocés de la població jove i un augment de l’envelliment
Girona s’acosta a la xifra simbòlica dels 300 centenaris. Segons les darreres dades publicades per l’Idescat corresponents al segon semestre de 2025, a les comarques gironines hi viuen 275 persones de 100 anys o més —52 homes i 223 dones—.
Fa una dècada, el 2015, el territori comptava amb 192 centenaris (43 homes i 149 dones), de manera que el nombre de persones que superen el segle de vida ha crescut un 43% en deu anys.
Aquest augment reflecteix l’envelliment progressiu de la població i la millora general de l’esperança de vida, especialment entre les dones, que continuen representant la majoria de la població centenària.
De fet, aquesta tencència es mantindrà en els pròxims anys, amb un increment constant de les persones d’edat avançada, impulsat per millores en salut, alimentació i condicions de vida. Prova d’això és que el percentatge de població de més de 65 anys sobre el total ja supera el de 0 a 15 anys. Concretament, al final del primer semestre d’enguany hi havia 161.984 gironins de 65 anys o més, dada que representa el 19,4% del total; mentre que la població de 0 a 15 anys era de 126.169 persones, un 15,1% sobre el total. El 65,5% restant corresponia a la població de 16 a 64 anys, amb 547.913.
En la mateixa línia, la franja de 0 a 15 anys continua amb una davallada progressiva any rere any. Aquesta tendència a la baixa va començar a partir del 2020, amb un lleuger repunt el 2023.
En canvi, entre la gent gran, en la franja de 65 anys o més s’ha passat de 116.240 persones el 2010 a 159.657 el 2025, un augment del 37%. Aquest grup representa ja gairebé una de cada cinc persones a Girona (19,4% del total), quan fa quinze anys era el 15,6%.
Pel que fa al total, segons les dades més recents les comarques gironines sumen 836.066 habitants, la xifra més alta de la sèrie, amb un augment de més de 5.000 habitants respecte a inicis d’any. Cal recordar que el 2024 passat es va produir el segon increment de població més elevat des del 2009, amb 12.436 habitants més que el 2023.
Concretament per províncies, la població augmenta a totes quatre en el primer semestre del 2025: a Barcelona en 26.292 persones, a Girona en 5.072, a Lleida en 2.463 i a Tarragona en 7.310. En relació amb un any enrere i en termes relatius, on més augmenta la població és a Tarragona i a Lleida, amb un creixement interanual del 2,2% i de l’1,4%, respectivament. A Girona el creixement interanual és de l’1,1% i a Barcelona del 0,9%.
Tendència a Catalunya
Pel que fa a Catalunya, la població era de 8.154.627 habitants, a 1 de juliol de 2025, xifra que representa un augment de 41.137 persones durant el primer semestre de l’any.
Per grans grups d’edat, durant els primers sis mesos de l’any 2025, el grup de 0 a 15 anys disminueix (-10.869 persones). En canvi, augmenta la població de 16 a 64 anys (35.375) i la de 65 anys o més (16.631). En relació amb un any enrere i en termes relatius, la població de 0 a 15 anys disminueix l’1,9%, mentre que la de 16 a 64 anys augmenta un 1,4% i la de 65 anys o més ho fa en un 2,3%.
Aquest patró de disminució de la població més jove i d’augment de la resta de grups, s’ha mantingut constant des d’inici de l’any 2018: des de llavors, la població de 0 a 15 anys ha disminuït en 97.786 persones, mentre que els grups de 16 a 64 anys i de 65 anys o més han augmentat en 497.958 persones i 200.774 persones, respectivament.
Finalment, per primera vegada s’assoleix la xifra de 3.000 persones centenàries, de les quals 502 són homes (16,5%) i 2.549 són dones (83,5%). En el primer semestre de 2025 la població centenària ha augmentat en 134 persones, ja que a 1 de gener de 2025 hi havia 2.917 persones centenàries (464 homes i 2.453 dones). La xifra de centenaris ha crescut de manera continuada i aproximadament es duplica cada 10 anys.
L’any 1985 hi havia 185 centenaris, el 1995 n’hi havia 370, el 2005 n’eren 815 i el 2015 n’eren 2.067.
