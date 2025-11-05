El jutge degà de Girona demana ajornar la implantació dels tribunals d’instància per falta de mitjans i planificació
Magistrats de tot l'Estat alerten que falten efectius i recursos informàtics per afrontar la darrera fas de la llei d'eficiència judicial
O.P.
Els jutges degans exclusius, el degà de l’Audiència Nacional i els degans dels partits judicials inclosos en la darrera fase de la Llei d’Eficiència Judicial han expressat aquest dimecres la seva preocupació per l’estat actual del procés d’implantació dels tribunals d’instància i pel poc marge de temps per posar-los en marxa.
Els degans, entre els quals hi ha els de Girona, Barcelona i Sabadell, reclamen endarrerir la seva entrada en funcionament —prevista per a l’1 de gener— fins que es resolguin totes les disfuncions detectades.
Segons expliquen, els seus partits judicials concentren el volum més alt de litigiositat, ja que corresponen a capitals de província i a zones amb més jutjats. A menys de dos mesos de la data prevista per implantar el nou model organitzatiu a les grans ciutats, alerten que no disposen “ni de tots els mitjans ni d’una planificació suficient que en garanteixi l’eficàcia”, fet que podria posar en risc “l’adequada prestació del servei públic en perjudici de la ciutadania i dels professionals afectats”.
Tot i haver ofert la seva col·laboració a les administracions des de l’entrada en vigor de la llei, denuncien que encara no compten amb el disseny intern dels serveis comuns que han d’integrar l’oficina judicial de cada tribunal, ni amb la distribució de tasques del personal, ni amb la designació per part del Ministeri de Justícia dels directors i caps d’àrea responsables de liderar la implantació.
"Molts d’aquests tribunals no disposen dels mitjans necessaris perquè la transició prevista per al 31 de desembre de 2025 sigui viable”
A més, adverteixen que molts d’aquests tribunals no disposen “dels mitjans necessaris perquè la transició prevista per al 31 de desembre de 2025 sigui viable”: caldria ajustar el nombre de places judicials al volum d’assumptes, concentrar seus, garantir l’expedient digital en totes les jurisdiccions, adequar els espais físics, revisar el sistema d’assignació informàtica dels expedients i adaptar els sistemes de gestió processal al nou model organitzatiu.
Els degans consideren imprescindible analitzar les disfuncions que es detectin als tribunals ja implantats i adoptar, si escau, les mesures necessàries per corregir-les.
“Entenem imprescindible comptar amb un marge de temps suficient que garanteixi una implantació progressiva i ben planificada a les grans ciutats, especialment tenint en compte que la pròpia llei, a la seva disposició transitòria cinquena, preveu que la seva aplicació pugui ajustar-se temporalment a situacions com les descrites”, conclouen.
