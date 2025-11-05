Protecció Civil envia un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials a bona part de Catalunya
El Govern activa durant tota la nit un centre de control per prendre noves mesures si l'episodi empitjora
Protecció Civil ha enviat aquest dimecres a la nit un missatge ES-Alert per la previsió de pluges torrencials a bona part de Catalunya. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una compareixença en què ha demanat "màxima precaució" davant d'un episodi de grau 4 sobre 6 en què es poden acumular entre 40 i 60 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora. Les pluges seran intenses però es mouran amb rapidesa, entrant per la zona sud de matinada i ascendint fins a les comarques gironines ja cap al migdia. Parlon ha alertat, sobretot, que cal tenir prudència a les primeres hores del dia a la zona sud del país, quan els desplaçaments matinals coincidiran amb les tempestes fortes.
La consellera ha repetit els consells que Protecció Civil subratlla de forma habitual en situacions meteorològiques com la prevista, com ara que s'evitin els desplaçaments innecessaris o el fet de no acostar-se a rieres i barrancs "encara que no plogui". En aquest sentit, ha recomanat als propietaris d'automòbils que aparquen a les rieres, que si no els han retirat abans de la mitjanit ja no ho facin, per "evitar accidents no desitjats".
També ha explicat que durant tota la nit es farà un reforç del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) per fer un seguiment "constant" de les pluges. "Si veiem que l'episodi es complica podem prendre altres mesures", ha indicat Parlon, que ha subratllat que l'objectiu és "protegir la població".
Abans de Parlon ha intervingut la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Sarai Sarroca, que ha explicat que a les nou de la nit la tempesta descarregava amb força a l'Aragó, i que s'espera que a Catalunya la precipitació arribi cap a la mitjanit. Les primeres hores de la matinada tindrà "punts intensos" a les Terres de l'Ebre, però a partir de les cinc arribaran al litoral i al prelitoral de Tarragona. Cap a les vuit del matí s'hauran desplaçat fins a les comarques de Barcelona, on hi pot haver pics de fins a 60 litres per metre quadrat en mitja hora. Ja a partir del migdia la tempesta es desplaçarà a les comarques de Girona.
El Servei Català del Trànsit (SCT) ha alertat també de l'episodi al sud de Catalunya, al litoral i prelitoral, a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. Ha demanat precaució sobretot a l'AP-7 i a l'N-340 al Montsià i al Baix Ebre, i en general a les comarques tarragonines. També a l'entorn metropolità, especialment a la C-31, la C-32 i la C-58.
De la seva banda, Protecció Civil de Barcelona ha activat aquest vespre l'alerta del Pla d'Actuació d'Emergència Municipal per risc d'insuficiència drenant. El consistori demana a la població, entre d'altres, revisar teulada, parallamps, desguassos i baixants d'aigua i eliminar acumulacions de brossa.
