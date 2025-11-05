La residència Montsacopa d'Olot amplia l'espai amb la compra d'un local annex que suposarà l'increment d'unes 20 places
L'Ajuntament i el Consell Comarcal han adquirit aquest equipament que també servirà per millorar l'estada als usuaris
L'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG) han fet efectiva la compra d'un local annex a la residència Montsacopa. Es tracta d'una antiga oficina bancària de 252 metres quadrats que permetrà que el centre millori les prestacions als usuaris, però també servirà per incorporar una vintena de places més de centre de dia. Així, la residència passarà de les 75 a prop d'un centenar de places de centre de dia, a banda de les que té 101 que té dedicades a usuaris residents. A més, el nou espai permetrar ubicar-hi el Servei de Valoració de la Discapacitat del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CSAG), que en aquests moments s'està oferint a la zona de Can Castellanes.
A més, l'ampliació del centre de dia comportarà una millora per a les persones grans o aquelles que tenen un grau de dependència. Permetrà, a banda, la possibilitat de desenvolupar activitats en un entorn més obert, funcional i connectat amb l'exterior. Les reformes previstes i que seran responsabilitat de l'Ajuntament adjudicar serviran per optimitzar els espais públics i concentrar en un mateix entorn diversos serveis d’atenció sociosanitària.
Aquest projecte respon a la voluntat compartida de reforçar l’atenció a les persones i adaptar els serveis a les necessitats actuals i futures de la Garrotxa, en un context d’augment de la demanda d’atenció especialitzada i de proximitat. L’Ajuntament i el Consell Comarcal han sumat esforços per fer possible l’adequació de l’espai.
A través d'una modificació de crèdit del mes de setembre, el consistori va reservar 180.000 euros per a l'ampliació del centre de dia de la residència Montsacopa i en l’últim Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa es va aprovar una modificació pressupostària que autoritza destinar 120.000 euros a les obres d’adequació del nou local. S'espera que les obres de reforma durin uns vuit mesos.
El procés per a l'ampliació del centre de dia de la residència Montsacopa coincideix amb el 30è aniversari del centre, que va obrir les portes el 23 de maig de 1995. En el decurs d'aquestes tres dècades de trajectòria ha portat a terme un desplegament progressiu de serveis per fer front a les noves necessitats assistencials de la gent amb dependència de la comarca de la Garrotxa, passant de les 79 places de residència assistida a les 101 actuals.
No va ser fins dos anys més tard que es va obrir el centre de dia amb, inicialment 50 places. Amb els anys s'ha ampliat a 75 i, un cop estigui llesta aquesta reforma, ja es fregarà el centenar. L'any 2005 es va posar en marxa el servei d'àpats a domicili i per a col·lectivitats d'àmbit comarcal, gràcies a una rehabilitació de la cuina de la residència que va permetre cuinar al buit i en línia freda.
Dos anys més tard, al 2007, es va posar en funcionament el servei d'atenció domiciliària. Per tal de fomentar la participació i implicació de les famílies en la dinàmica del centre, l'any 1996 es va crear l’Associació de Familiars i Amics de la Residència Montsacopa (AFAREM).
