El Trueta i el Santa Caterina aposten per la innovació clínica en un programa internacional
L'estudi al servei de pneumologia ha permès recopilar més de 150 observacions i oportunitats en qüestions de logística, necessitats relacionades amb l’eficiència o el seguiment dels pacients
Per segon any consecutiu, l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta i l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) participen en el Programa d·HEALTH Barcelona per a la formació i l’emprenedoria en salut, com a centres d’immersió clínica d’un dels equips participants. En concret, l’equip ha desenvolupat la immersió al Servei de Pneumologia, on durant deu dies ha pogut observar els procediments que fan els seus professionals, les experiències dels pacients, i els aparells i materials que utilitzen.
L’objectiu d’aquesta immersió és identificar necessitats clíniques no resoltes i els punts susceptibles de generar noves solucions clíniques mitjançant la metodologia inspirada per la Universitat d’Stanford.
El programa d·HEALTH Barcelona està impulsat pel Biocat, l’entitat que coordina el sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya. Al llarg del curs, que va arrencar a finals de setembre, cada equip treballa en un pla global de desenvolupament dels projectes, des de la consolidació de la idea fins al seu disseny, prototipatge i fins a la recerca de finançament. L’equip desplaçat al Trueta i al Santa Caterina ha estat format per professionals multidisciplinaris vinculats a l’àmbit de la farmàcia, la medicina oncològica, l’enginyeria de programari i la infermeria, i la consultoria en salut digital. Durant l’estada de dues setmanes al centre —del 13 al 24 d’octubre— han pogut interaccionar amb els professionals del servei de pneumologia i preguntar sobre aspectes tècnics, el tipus d’aparells i materials emprats per fer els tractaments, així com el flux del treball administratiu.
Més enllà de l’Àrea d’Hospitalització de Pneumologia, situada a la quarta planta del Trueta, l’equip també ha tingut ocasió de fer un seguiment de la tasca que fan els professionals a la Unitat de Broncoscòpies, la Unitat de Funcionalisme Pulmonar, la Unitat del Son —ubicada al Parc Hospitalari Martí i Julià— i a Consultes Externes. Aquesta visió global els ha permès recopilar més de 150 observacions i oportunitats, vinculades a qüestions de logística, necessitats des del punt de vista de l’eficiència a les consultes, del seguiment dels pacients després de l'atenció mèdica i millores en la seguretat envers els usuaris.
Centre pioner fora de Barcelona
L’any 2024 el Trueta i l’IAS Girona van ser els primers centres de fora de la demarcació de Barcelona que van integrar-se al programa, llavors, amb una immersió clínica a l’Àrea d’Endoscòpies. L’experiència va propiciar el disseny d’una cànula bioabsorbible per fer més eficients i segures determinades proves endoscòpiques.
En concret, el disseny desenvolupat es dirigeix a l’ús en proves denominades colangiopancreaticografies retrògrades endoscòpiques (CPRE), que consisteixen en una intervenció mixta endoscòpica i radiològica que es fa per observar i tractar malalties dels conductes biliars i del pàncrees.