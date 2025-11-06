Autòpsia de residus: 8 municipis gironins analitzaran què llancen els ciutadans al contenidor de rebuig
El projecte impulsat per la Diputació de Girona es farà aquest mes de novembre a a Sant Joan de les Abadesses, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Guíxols, la Vall d’en Bas, Figueres, Girona, Llívia i Cornellà del Terri
Durant aquest mes de novembre, vuit municipis gironins —un per cada comarca— acolliran una «Autòpsia dels residus», una activitat participativa que permet conèixer de prop què hi ha dins del contenidor de rebuig i reflexionar sobre com es podrien evitar molts dels residus que hi acaben.
De fet, s’analitzen bosses reals de rebuig o de la fracció resta per classificar-ne el contingut i veure quins materials s’hi troben. Aquest exercici permet visualitzar amb dades reals quina part dels residus s’hauria pogut evitar o reciclar, i quina part respon a hàbits de consum i a productes imposats pel mercat.
Aquestes actuacions, dinamitzades per Rezero per iniciativa de la Diputació de Girona, a proposta del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines (CILMA), s’emmarquen en la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, que té lloc cada any a finals de novembre. Les autòpsies es faran als municipis següents:
- Sant Joan de les Abadesses. Dimarts 11 de novembre
- Santa Coloma de Farners. Dimecres 12 de novembre
- Sant Feliu de Guíxols. Dijous 13 de novembre
- La Vall d’en Bas. Dimarts 18 de novembre
- Figueres. Dijous 20 de novembre
- Girona. Dimarts 25 de novembre
- Llívia. Dimecres 26 de novembre
- Cornellà del Terri. Dijous 27 de novembre
A les autòpsies realitzades anteriorment per Rezero, s’ha constatat que, en alguns casos, fins a un 80 % dels residus del contenidor de rebuig són reciclables o evitables. La majoria consisteixen en envasos d’un sol ús, malbaratament alimentari i productes de curta durada o difícil reciclatge que es podrien haver evitat amb alternatives reutilitzables.
El diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Josep Maria Bagot, ha incidit: «Prevenir i reciclar els residus és una responsabilitat compartida que té un impacte directe en la salut del nostre entorn i en el futur del nostre territori. Cada gest compta: reduir els envasos i reutilitzar allò que encara pot tenir una segona vida, i separar correctament els residus són accions senzilles però essencials per avançar cap a un model més sostenible».
«Quan la ciutadania veu què hi ha realment dins del contenidor, s’adona que bona part del que hi llencem es podria haver evitat. És un exercici molt potent per canviar la mirada sobre el nostre consum», explica l’equip de Rezero.
De l’autòpsia a l’acció
Cada autòpsia inclourà també el Joc de l’Autòpsia de Residus, una activitat educativa i familiar amb la qual petits i grans aprendran maneres pràctiques de reduir residus a casa: com comprar a granel, utilitzar envasos reutilitzables, reduir el malbaratament alimentari o apostar per productes duradors i reparables.
Amb aquesta iniciativa, la Diputació de Girona vol impulsar un canvi d’hàbits quotidians i fomentar una nova cultura de consum, en la qual els residus no siguin el final inevitable, sinó una oportunitat per repensar com vivim i què comprem.
