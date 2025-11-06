En Directe
DIRECTE: Protecció Civil demana a la ciutadania que sigui prudent amb el temporal
Alerta per fortes pluges a les comarques gironines.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja avui
Durant tot el matí s'espera pluges intenses a tota la província de Girona on poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts. L'avís porta actiu des de les 6 del matí i es mantindrà fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.
Evacuen preventivament durant unes hores part d'un polígon industrial a Bigues i Riells per acumulació d'aigua
La Policia Local ha evacuat preventivament aquest dijous al matí part del polígon industrial Can Barris, a Bigues i Riells del Fai (Vallès Oriental), amb uns 500 treballadors, per acumulació d'aigua, segons ha explicat a l'ACN Protecció Civil i ha confirmat l'Ajuntament del municipi. El consistori ha demanat l'evacuació per precaució de part del polígon industrial de Can Barri, zona inundable, després que les pluges d’aquesta matinada han fet augmentar el cabal del riu Tenes. També s'ha ordenat l'evacuació del restaurant de La Parada i les masies que estan a tocar de la llera del riu. Segons l'Ajuntament, es preveu que a partir de les 12 h la situació del riu es vagi normalitzant al municipi i les fàbriques puguin tornar a activar motors.
Els Bombers atenen 271 avisos pel temporal de pluges fins a les deu, sobretot a l'àrea metropolitana
Els Bombers de la Generalitat han atès 271 avisos pel temporal de pluja fins a les 10 hores, sobretot a l'àrea metropolitana. Per regions d'emergències, la majoria dels avisos provenen de la regió metropolitana Nord (176), que inclou el Vallès. La resta dels avisos venen de la regió metropolitana Sud (32), seguida de Terres de l'Ebre (20), Girona (17), Lleida (14), Centre (8) i Tarragona (4). La majoria d'avisos han estat per acumulació d'aigua en baixos i garatges i per algun arbre caigut. També per l'impacte de llamps en arbres a la via pública i en algun jardí particular, i per persones bloquejades amb el seu vehicle per l'aigua, cap de greu.
Les fortes pluges d'aquesta matinada provoquen esllavissades i inundacions a Móra d'Ebre
Móra d'Ebre ha sigut un dels municipis on s'han registrat les pluges més fortes de l'episodi d'aquesta matinada a les Terres de l'Ebre. A la capital de la Ribera d'Ebre s'han produït diverses incidències per acumulació d'aigua, com les esllavissades en alguns punts del camí de Subarrec, on es treballa per restablir la circulació. En aquesta mateixa zona, també ha caigut un pi que ha afectat el cablejat elèctric i una propietat privada. Aquest dimecres a la nit ja es va tallar el pas pel barranc de Faneca, on es preveia l'increment sobtat del cabal i, així i tot, l'aigua ha arrossegat algun vehicle cap a la riera i ha fet saltar diverses tapes de claveguera per la pressió del sistema de drenatge.
L'episodi de pluja deixa més de 37 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
L’episodi de fortes pluges ja ha deixat registres destacats a les comarques gironines. Fins a les deu del matí, s’han superat els 36 litres per metre quadrat en diversos punts, com Girona (37 litres) a Santa Coloma de Farners (36,8 l/m²), Anglès (36 l/m²) o Ulldeter (28,9 l/m²), segons el Meteocat.
Els Bombers atenen 134 avisos pel temporal de pluges fins a les nou del matí i el 112 rep 527 trucades
Els Bombers de la Generalitat han atès 134 avisos pel temporal de pluja fins a les 9 hores, concentrats, ara, a la comarca del Vallès Occidental. Per regions d'emergències, la majoria provenen de la de la regions Metropolitana Nord (60) i Sud (23), seguida de Terres de l'Ebre (18), Lleida (13), Centre (7) i Tarragona (4). La majoria d'avisos han estat per acumulació d'aigua en baixos i garatges i per algun arbre caigut. També per l'impacte de llamps en arbres a la via pública i en algun jardí particular, i per persones bloquejades amb el seu vehicle per l'aigua, cap de greu. D'altra banda, fins a les 9h el telèfon d'emergències 112 ha rebut 527 trucades per 446 incidents. De les trucades, 263 han estat entre les 8 i les 9 hores.
Les pluges provoquen talls de circulació a diversos punts de les línies R15, R13, R14 i R4
L’episodi de pluges estan provocant talls circulatoris a diversos punts de la xarxa ferroviària catalana, segons han informat fonts de Renfe. En concret, la circulació de trens de l'R15 es troba aturada entre Ascó i Móra la Nova per la caiguda d'un mur a la zona de vies. La companyia està gestionant un servei alternatiu de transport per carretera entre Riba-roja d'Ebre i Móra la Nova. D'altra banda, a la zona de Vinaixa s’ha suspès el pas de trens de l'R13 i l'R14 entre Lleida i Riu Milans, on es registra manca de tensió de la catenària. En aquest cas, també hi ha servei d'autobusos entre Lleida i Tarragona. Per últim, s’ha interromput la circulació a l’R4 entre Sabadell Sud i Terrassa Est i també hi ha un servei alternatiu per carretera.
Protecció Civil demana no sortir o moure's si cau un xàfec en aquell moment: "Siguem prudents"
Protecció Civil avisa que les pluges intenses van traslladant-se pel territori i demana no sortir o moure's si cau un xàfec en aquell moment. "Allà on plogui i caigui amb aquesta intensitat, siguem prudents", ha indicat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, en declaracions a l'ACN. Segons ha explicat, de moment les pluges han causat incidències en alguns baixos, a la xarxa ferroviària i també els consta alguna altra incidència, com ara algú que s'ha trobat amb el cotxe en alguna zona que hi havia aigua. Per exemple, a Sant Cugat una persona amb un vehicle ha hagut de demanar assistència al 112 i se l'estava assistint des de la policia local per ajudar-lo a sortir del vehicle, però sense estar en perill imminent.
Els Bombers atenen 44 avisos pel temporal de pluges fins a les vuit del matí i el 112 rep 259 trucades
Els Bombers de la Generalitat han atès 44 avisos pel temporal de pluja fins a les 8.00 hores. Per regions d'emergències, la majoria provenen de la de les Terres de l'Ebre (18), seguida de la de Lleida (11). Per darrere hi ha la regió d'emergències Metropolitana Nord (9), la de Tarragona (4) i la Metropolitana Sud (2). La majoria d'avisos han estat per inundacions i caiguda d'arbres. També han estat alertats per l'impacte de llamps en alguns arbres. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 259 trucades que han generat 238 expedients. Per municipis, destaquen Barcelona (42), Móra d'Ebre (12), Reus (8), Tarragona (8) i Lleida (7).
Parlon insisteix que la previsió no fa necessari suspendre classes però demana evitar desplaçaments on plogui molt
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit que la previsió meteorològica no fa necessari suspendre les classes de manera general però sí que ha demanat evitar desplaçaments, i no portar els infants als centres escolars si s'escau, si plou molt en el moment de sortir. En declaracions a Catalunya Ràdio, Parlon ha afirmat que les escoles són "espais segurs" i ha explicat que si hi ha incidències puntuals els centres les han de comunicar als serveis educatius i coordinar-se amb els ajuntaments. La consellera ha explicat que la tempesta ha quedat aturada més del que preveien a la zona del Vallès. "Si en el moment en què hem de sortir plou molt, no sortim, però les classes no s'han suspès", ha manifestat.
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Un jove amenaça els juvenils del Sarrià amb una navalla al camp del Montagut