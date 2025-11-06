Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

DIRECTE: Protecció Civil demana a la ciutadania que sigui prudent amb el temporal

Alerta per fortes pluges a les comarques gironines.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja avui

VÍDEO | El temporal a les comarques gironines

Alfonos González / M. Mercè Gri

ACN

Ariadna González

Durant tot el matí s'espera pluges intenses a tota la província de Girona on poden caure fins a 40 l/m² en 30 minuts. L'avís porta actiu des de les 6 del matí i es mantindrà fins a les 12 del migdia. A la tarda, s'espera que la intensitat es redueixi. A partir de les 6 de la tarda, es preveu que les precipitacions parin.

L'episodi de pluja deixa més de 37 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents

L’episodi de fortes pluges ja ha deixat registres destacats a les comarques gironines. Fins a les deu del matí, s’han superat els 36 litres per metre quadrat en diversos punts, com Girona (37 litres) a Santa Coloma de Farners (36,8 l/m²), Anglès (36 l/m²) o Ulldeter (28,9 l/m²), segons el Meteocat.

