Gran Recapte: Crida a la participació per "ajudar al veí que no arriba a final de mes"
La campanya arrencarà demà amb l'objectiu d'igualar els 159.920 quilos recollits l'any passat, especialment de productes bàsics com oli, llet, pasta, arròs i conserves
L'edició del 2020 va registrar un màxim històric de recaptació motivat per la irrupció de la pandèmia, però des d'aleshores la xifra no ha parat de caure
El Banc dels Aliments, l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona han fet una crida a “donar-ho tot” en aquesta 17a edició del Gran Recapte, que arrencarà demà amb l'objectiu d'igualar els 159.920 quilos recollits l'any passat, especialment de productes bàsics com oli, llet, pasta, arròs i conserves, i els 137.363 euros recaptats a través de donacions econòmiques.
El format de la campanya seguirà sent mixt, amb recollida d'aliments i donacions econòmiques, que es podran formalitzar en 350 establiments d'arreu de les comarques gironines. Enguany, el Gran Recapte s’ha decidit avançar en el conjunt de l'Estat -normalment es feia a finals de mes- per no coincidir amb el Black Friday ni amb els exàmens dels voluntaris (molts són estudiants), i evitar també la proximitat amb La Marató.
L'edició del 2020 va registrar un màxim històric de recaptació (575.344 quilos) motivat per la irrupció de la pandèmia, però des d'aleshores la xifra no ha parat de caure (l'any 2021 es van recollir 324.137 quilos d'aliments; el 2022 ja van ser 257.841 quilos i el 2023 la recaptació va caure fins als 195.192 quilos). Davant d'això, la presidenta del Banc dels Aliments de Girona, Carme Casacuberta, ha assenyalat que "l'únic que podem fer és animar a la ciutadania a participar-hi, cadascú amb el que pugui". Una campanya "molt necessària" que ha de servir per "ajudar al veí que no arriba a final de mes": "De portes enfora no es veu perquè pateix una pobresa invisible", afegeix.
La vicepresidenta segona de la Diputació de Girona, Gemma Geis, ha subratllat que "el Gran Recapte també té una funció divulgativa essencial que permet que tothom posi en valor el que significa tenir un plat a taula". Una "gran" iniciativa solidària que "ens defineix com a país", tot i que "tant de bo no s'hagués de fer".
Per la seva banda, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha reclamat que "necessitem transformacions més grans a nivell econòmic per garantir que cada cop menys persones necessitin el Gran Recapte".
La recollida física serà el 7 i 8 de novembre, mentre que les donacions econòmiques es podran fer fins al 23 de novembre fent un Bizum al 00929. "Les donacions econòmiques també són molt importants, ens serveixen per comprar aliments que no podem recollir pel Gran Recapte, com ous, peix o carn", apunta Casacuberta. Amb tot, assenyala que "el que podem donar des del Banc dels Aliments només cobreix entre el 10 i el 12% del que necessita una persona".
Amb les reserves "justes"
Les reserves del Banc dels Aliments de Girona estan, "com sempre, justes". En aquest sentit, Casacuberta remarca que "la gent menja els 365 dies l'any i el que recollim durant la campanya del Gran Recapte ens permet arribar al març, després depenem de subvencions i donacions d'empreses i particulars".
El cinquè que més recapta de l’Estat
El Banc dels Aliments de Girona va ser el cinquè (dels 54 bancs que hi ha en el conjunt de l’Estat) que més quilos va aconseguir recollir en la campanya del Gran Recapte de l’any passat, segons dades de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
El rànquing està liderat pel Banc dels Aliments de Barcelona, que va aconseguir recaptar 1.171.775 quilos; seguit dels de Madrid (344.462); Biscaia (240.017); Vigo (217.140) i Girona (212.434). A la taula baixa hi ha els Bancs dels Aliments de Cadis, amb 743 quilos; Terol (810) i Sòria (1.708).
