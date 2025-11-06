Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intercepten prop de 15 quilos de marihuana amagats en un doble fons d'un remolc a Urús

La Guàrdia Civil deté el conductor arran de la descoberta de la droga en un control a la sortida del túnel del Cadí

El remolc on s’amagaven gairebé 15 quilos de marihuana, intervingut a Urús.

El remolc on s’amagaven gairebé 15 quilos de marihuana, intervingut a Urús. / Guàrdia Civil

Eva Batlle

Eva Batlle

Urús

La Guàrdia Civilha intervingut 14,9 quilos de marihuana que es trobaven amagats en el doble fons d’un remolc a Urús. L’actuació es va dur a terme el 2 de novembre durant un control fiscal i de seguretat a la sortida del túnel del Cadí, a la carretera C-16.

Els agents van aturar un Opel Zafira de matrícula alemanya que transportava un remolc lleuger i van identificar el conductor, que només va mostrar una carta d’identitat alemanya. Durant la inspecció, els guàrdies civils van trobar documentació espanyola a nom del mateix individu, fet que va despertar sospites i va motivar el trasllat del vehicle a les dependències de Puigcerdà per a un registre més exhaustiu.

La marihuana intervinguda a Urús.

La marihuana intervinguda a Urús. / Guàrdia Civil

A les instal·lacions oficials, els agents van descobrir un doble fons al remolc on s’amagaven 14 paquets envasats al buit amb una substància vegetal verda. Les proves de detecció van confirmar que es tractava de marihuana, amb un pes total de 14,934 quilos.

El conductor, un home de 53 anys i nacionalitat alemanya, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues i posat a disposició del Jutjat d’Instrucció número 1 de Puigcerdà, que va decretar la seva llibertat provisional a l’espera de judici.

Aquesta actuació s’emmarca en els dispositius continus de control i vigilància fiscal que es duen a terme a la zona fronterera amb França, amb l’objectiu de prevenir el tràfic il·lícit de substàncies estupefaents, informa el cos policial.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents