L'episodi de pluja deixa més de 40 litres en punts de Girona i obliga els Bombers a fer sortides per incidents
Inundacions de baixos, caigudes d'arbres, són els serveis més freqüents dels Bombers
L’episodi de fortes pluges ja ha deixat registres destacats a les comarques gironines. Fins a les 11 del matí, s’han superat els 40 litres per metre quadrat en diversos punts, com Girona (40 litres) a Santa Coloma de Farners (36,8 l/m²), Anglès (37,9 l/m²) o Ulldeter (28,9 l/m²), segons el Meteocat.
Les precipitacions han provocat algunes afectacions. Els Bombers de la Generalitat han realitzat 47 sortides —fins a les 11 del matí—, majoritàriament per la caiguda de branques, arbres i altres elements a la via pública i també per inundacions de baixos i alguns carrers. A la comarca de la Selva per exemple, han fet 20 sortides i a Girona ciutat, 13.
N'hi ha però que no han requerit la intevenció dels Bombers, com a Maçanet de la Selva per exemple, on l'alcaldessa Natàlia Figueras informa a través de les xarxes socials que ha plogut molt i això ha causat algunes inundacions en carrers i alguns baixos. A l'ajuntametn per exemple se'ls ha inundat la part de baix de l’Àrea de la Brigada, un tema que també es fa extensiu a l’Escola Sant Jordi, la Llar d’Infants i el Pavelló. També ha produït que trams de Carrers malmesos, s’enfonsin. Per tot això, la Brigada i la Policia Local -conjuntament amb l’Ajuntament- treballen per minimitzar els efectes, informa la batllessa.
També hi ha hagut afectacions a Sant Hilari Sacalm on s'han inundat carrers del poble, entre altres.
Des de Figueres, l'ajuntament informa que arran de l'acumulació d'aigua s'ha tancat el pas del Rec Susanna, ubicat a la zona de Vilatenim.
El 112 ha rebut 755 trucades, 216 entre o i 10 del matí, per 596 incidents relacionats amb les pluges. D'aquestes, n'hi ha 25 procedents de la comarca de la Selva.
En punt del Pirineu, la precipitació ha estat en forma de neu. Per exemple a Vallter o en altres punts, com al refugi de Malniu, a Meranges.
La previsió
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el sistema frontal creuarà el país fins al vespre d’aquest dijous. Les intensitats més fortes, que poden arribar a ser torrencials, afectaran sobretot el litoral i el prelitoral, tot i que no es preveu que les tempestes quedin estacionàries. El SMC alerta que es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
Les pluges podran anar acompanyades de calamarsa, pedra i ratxes de vent fort. Protecció Civil de la Generalitat manté activada l’alerta del Pla INUNCAT pel risc d’inundacions i demana precaució.
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros
- Un jove amenaça els juvenils del Sarrià amb una navalla al camp del Montagut