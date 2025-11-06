La meitat dels ingressos del Bisbat provenen de les aportacions dels fidels
L’any passat la diòcesi de Girona va celebrar un total de 1.404 baptismes, 905 primeres comunions, 299 confirmacions, 424 casaments i 3.529 exèquies
La meitat (en concret el 49%) dels ingressos de Bisbat de Girona provenen de les aportacions directes o indirectes dels fidels, ja sigui a través de col·lectes o de la creueta de la Declaració de la Renda. Aquesta és una de les dades que ha presentat l’Església de Girona en el marc de la jornada de Germanor, que se celebrarà diumenge amb una col·lecta a través de la qual l’església demana als fidels contribuir econòmicament al sosteniment de l’activitat de la seva diòcesi. I és que les aportacions voluntàries -subratllen- «són una peça clau perquè l’Església segueixi desenvolupant la seva tasca pastoral i social».
El Bisbat de Girona també ha presentat les dades de la Memòria 2024, on es detallen els recursos humans de què disposa la diòcesi de Girona. En aquest sentit, compta amb 117 preveres, 13 diaques permanents, 4 seminaristes, 38 laics amb nomenament per presidir celebracions, 412 catequistes, i 272 religiosos i religioses de les diverses congregacions, que atenen les 392 parròquies i el conjunt de l’activitat pastoral.
Pel que fa als sagraments, l’any passat la diòcesi de Girona va celebrar 1.404 baptismes, 905 primeres comunions, 299 confirmacions, 424 matrimonis i 3.529 exèquies.
A l’acció social s’inclouen les principals xifres de Càritas, el principal braç de l’acció social de l’Església: 52 centres distribuïts per tot el territori diocesà, 42 projectes i programes, 25.355 persones ateses, 53.040 persones beneficiàries, 153 professionals i 2.083 voluntaris i voluntàries. El Bisbat de Girona, per altra banda, també compta amb programes específics de foment i gestió d’habitatge social a través de dues entitats. En total s’ofereixen 692 habitatges protegits i 137 habitatges més per a persones majors de 60 anys a Girona i Llagostera.
Per altra banda, a través de la Fundació Esplai Girona-Mare de Déu del Mont es promouen nombroses activitats en l’àmbit de l’educació en el lleure. En total compten amb set cases de colònies i amb la participació de 5.900 infants i joves, així com 420 monitors i formadors. Finalment, també s’inclouen les dades referents als centres educatius (37 centres i 20.074 alumnes) i els centres assistencials i socials vinculats o dependents de la diòcesi o de congregacions i instituts religiosos (127 centres i 129.391 persones ateses).
Subscriu-te per seguir llegint
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros