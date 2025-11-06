La mortalitat hospitalària per sèpsia cau un 30% en dues dècades
Girona acull aquest dijous un congrés especialitzat en la malaltia liderat pels hospitals Trueta i Santa Caterina
La mortalitat intrahospitalària dels pacients amb sèpsia a Catalunya s’ha reduït un 30% en els últims vint anys, tot i que el nombre de casos s’ha triplicat en el mateix període. Aquesta millora s’atribueix principalment a la implantació del Codi Sèpsia, un protocol pioner que ha permès detectar i tractar aquesta malaltia de manera més precoç i coordinada a tot el sistema sanitari català.
L’any 2015, el Codi Sèpsia Català es va posar en marxa gràcies al treball conjunt del Grup de Treball de Sèpsia i Xoc Sèptic de la SOCMIC, la SOCMUE i la Comissió Assessora per a la creació del Codi Sèpsia del CatSalut. El seu objectiu és identificar ràpidament els pacients amb sèpsia, iniciar el tractament adequat de forma immediata i garantir la seva derivació a centres amb Unitats de Cures Intensives (UCI) quan calgui, amb el suport logístic del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Girona acull el Congrés Català del Codi Sèpsia
Aquest dijous, Girona acull el Congrés Català del Codi Sèpsia, que reuneix professionals de tot el país per compartir experiències i actualitzar protocols. L’esdeveniment, liderat pels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, aborda temes com la implementació territorial, la formació dels equips i les bones pràctiques que han contribuït a salvar vides.
“La sèpsia és una urgència temps-dependent: cada minut compta. La coordinació entre professionals i centres és essencial per millorar els resultats clínics”, han destacat els organitzadors del congrés.
Una malaltia greu que es pot prevenir
La sèpsia és una resposta inflamatòria generalitzada de l’organisme davant una infecció —bacteriana, vírica o fúngica— que pot provocar el mal funcionament d’òrgans vitals i la mort. Es calcula que afecta entre 250 i 500 persones per cada 100.000 habitants cada any, i és responsable aproximadament del 6% de totes les hospitalitzacions.
Tot i la seva gravetat, la detecció precoç i l’actuació immediata són claus per reduir-ne la mortalitat, que actualment ronda el 20% en els casos més severs.
Segons un estudi publicat a la revista Critical Care el 2022, titulat “Trends in mortality in septic patients according to the different organ failure during 15 years”, entre 2005 i 2019 la mortalitat hospitalària per sèpsia va caure del 25,7% al 17,9%, tot i que la incidència va augmentar de 144,5 a 410,1 casos per 100.000 habitants. En total, es van analitzar més d’11,9 milions d’altes hospitalàries, de les quals 296.554 van correspondre a casos de sèpsia.
Els experts apunten que la reducció de la mortalitat es deu a una detecció més ràpida, un millor control de la font d’infecció i tractaments més eficaços aplicats de manera precoç per restaurar la funció dels òrgans afectats.
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona aquest dijous
- Mor un motorista en xocar amb un tractor a Fornells de la Selva
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els municipis de Girona amb menys persones a l'atur
- Desapareixen a Catalunya 3.767 paquets d'Amazon valorats en 193.000 euros