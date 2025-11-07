Agricultura dona per continguts els focus de dermatosi després de quinze dies sense casos nous
La vacunació ja cobreix prop del 80% dels animals dels brots de l'Alt Empordà i el Gironès
Ja fa quinze dies que no es detecten casos nous de dermatosi nodular contagiosa, una malaltia vírica que afecta el bestiar boví. Segons ha informat aquest divendres el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, els focus detectats aquest setembre s'han contingut amb èxit, després que se'n declaressin 17 a l'Alt Empordà i un al Gironès.
El Departament detalla que el principal objectiu de la campanya de vacunació, que era la contenció de la malaltia, s'està assolint. Segons l'administració, una de les claus és que es va començar a vacunar cinc dies després de detectar-se el primer focus.
Actualment, la campanya s'estén a 22 comarques catalanes. Segons les dades actualitzades, ja s'han vacunat el 96,2% dels animals del focus de les granges de l'Alt Empordà i el 79,08% dels animals dels focus de l'Alt Empordà, Gironès i França.
A més, aquest divendres han arribat 200.000 dosis de vacuna noves a Catalunya, que es distribuiran aquesta mateixa tarda entre les oficines territorials del DARP per continuar desplegant el pla vacunal i consolidant la contenció definitiva de la malaltia.
