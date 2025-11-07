Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El cotxe mal aparcat delata una parella de lladres que havia robat en un supermercat de Banyoles

Els Mossos han detingut dos furters que duien principalment ampolles de licor i més de 760 euros en productes robats

Els productes robats i recuperats pels Mossos d'un supermercat a Banyoles.

Els productes robats i recuperats pels Mossos d'un supermercat a Banyoles. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Banyoles

Els Mossos d’Esquadrahan detingut a Banyoles una parella de lladres, un home i una dona procedents de l’àrea de Barcelona, especialitzats en furts a establiments comercials.

Els fets van passar el 4 de novembre, quan una patrulla pels volts de dos quarts de dotze del migdia va detectar un cotxe mal aparcat a l'avinguda de la Farga. En comprovar-ne les dades, els agents van veure que el vehicle estava vinculat a diversos delictes contra el patrimoni. Davant la sospita, van decidir fer-ne vigilància.

Poc després, van observar una dona que sortia d’un supermercat amb diverses ampolles de licor i anava acompanyada d’un home. En escorcollar-la, li van trobar ampolles amagades dins la bossa de mà, sota les malles i fins i tot als pantalons. A l’interior del vehicle, els agents hi van localitzar més productes de procedència dubtosa, indiquen des del cos policial.

Els sospitosos no van poder justificar la compra dels articles, i els Mossos van contactar amb el responsable del supermercat, que va confirmar que es tractava de productes acabats de sostreure per un valor total de 768 euros. Entre els objectes recuperats hi havia sobretot ampolles de licor, però també cafè, cerveses i altres articles d’alimentació.

La policia va detenir la parella —un home de 53 anys i una dona de 51— com a presumptes autors d’un delicte de furt. Tots dos acumulen nombrosos antecedents policials per fets similars i estan especialitzats en aquest tipus de delictes patrimonials.

