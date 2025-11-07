Crearan una associació per fomentar l'autonomia de persones vulnerables al Pirineu
És una de les accions acordades en un projecte transfronterer centrat en la gent gran, amb dependència o discapacitat
La creació de l'Associació Pirineus per a la Vida Independent és una de les línies d'acció que s'han acordat en el marc del projecte transfronterer CIMER. El seu objectiu final és promoure l'autonomia i inclusió de persones vulnerables -gent gran, amb discapacitat o amb dependència- en entorns rurals. En total s'han fet cinc tallers participatius -Living Labs- a diferents punts del territori. Ripoll ha acollit aquest divendres la cloenda on s'han presentat els principals resultats. "L'experiència ens ha demostrat que queda molta feina per fer i hi ha ganes de fer-la", assegura el coordinador del projecte, Eugeni Rojas.
Amb la nova associació, es vol continuar la tasca iniciada amb aquest projecte amb fons europeus. Concretament, busca "promoure comunitats rurals i de muntanya més inclusives" i amb la col·laboració públic i privada dels organismes del territori. Unes zones on les "barreres físiques, socials i d'accessibilitat dificulten l'exercici ple del seus drets".
Segons detalla el coordinador del projecte CIMER, cal una eina que "estiri del carro" i que estigui formada per diferents actors. Per això, la nova associació hauria d'estar representada "per alcaldes de territoris de muntanya, tècnics i associacions" que, juntament amb les persones vulnerables, puguin fer realitat les millores que calen. Volen que sigui "un lobby" per treballar en aquesta línia.
Les altres dues accions que s'han proposat ha estat desenvolupar una mentoria social que permeti identificar i formar persones perquè siguin "referents" en les seves comunitats i exercir així el seu dret a la vida independent. També s'ha proposat una prova pilot amb tecnologia intel·ligent i suport humà per oferir una "vida autònoma, saludable i segura" a partir d'un servei de teleassistència.
El projecte CIMER ha comptat amb vuit socis: Fundació Privada Ilersis, UDAF 31, Support Girona, AUDAF 65, URAF Occitanie, Atam, Fondation Marie Louise i ViveLibre SL. El projecte ha comptat amb un 65% del finançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Els altres territoris participants han estat Aragó i França.
