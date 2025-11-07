Detingut a Girona un membre del "Tren de Aragua", una violenta organització criminal veneçolana
La Policia Nacional desarticula per primer cop una cèl·lula del grup a Espanya i deté 13 persones que "cuinaven" tusi als seus propis domicilis i també es dedicaven al tràfic de cocaïna
La Policia Nacional ha desarticulat per primera vegada a Espanya una cèl·lula del "Tren de Aragua", una violenta organització criminal originària de Veneçuela i considerada organització terrorista pels Estats Units. En el marc de l’operació s’han detingut 13 persones, una d’elles a les comarques de Girona, on també s’ha dut a terme un dels cinc escorcolls. Durant aquests registres, els agents han intervingut una gran quantitat de substàncies estupefaents, terminals telefònics, diversa documentació i una arma prohibida.
El "Tren de Aragua" va sorgir a la presó de Tocorón, a Veneçuela, sota el lideratge del Niño Guerrero. Inicialment una banda local, ha evolucionat fins a convertir-se en una organització transnacional amb presència en diversos països d’Amèrica Llatina i, recentment, amb cèl·lules establertes a Europa. El grup considerant un "càrtel" es dedica principalment al tràfic de drogues, l’extorsió i el tràfic d’éssers humans, i és considerat una de les bandes més perilloses de la regió.
El germà del líder
L’operació, que forma part de la segona fase de la investigació de l'operació Interciti, es va iniciar a mitjans de l’any passat amb la detenció a Barcelona del germà del líder mundial del Tren de Aragua, conegut com el Niño Guerrero. L’arrest es va produir arran d’una Ordre Internacional de Detenció emesa per les autoritats veneçolanes per la seva presumpta implicació en delictes de terrorisme, tràfic d’éssers humans, tràfic d’armes, extorsió, blanqueig de capitals i associació il·lícita.
Després d’aquesta detenció, els investigadors van centrar-se a determinar si el detingut pretenia establir i expandir l’estructura del grup a Espanya. La investigació va permetre descobrir un entramat de persones distribuïdes per diversos punts del país, finançat principalment pel tràfic de drogues, especialment cocaïna i tusi. Aquest darrer estupefaent és el nom amb què es coneix popularment a Espanya i alguns països d’Amèrica Llatina a una droga sintètica que combina principalment MDMA (èxtasi) i/o altres amfetamines amb cocaïna o altres substàncies químicament similars.
Segons la Policia Nacional, els arrestats tenien una estructura jerarquitzada: el líder comptava amb un lloctinent i dues subestructures encarregades de “cuinar” el tusi als domicilis i distribuir-lo per obtenir finançament, així com de gestionar el tràfic de cocaïna prèviament emmagatzemada. Durant l'operació policial, els agent svan detenir 13 persones; una d'elles a la província de Girona i la resta a Barcelona (8), Madrid (2), La Corunya (1) i València (1). A més, els investigadors han intervingut diverses quantitats de drogues sintètiques, cocaïna i una plantació de marihuana d’interior. També s’han desmantellat dos laboratoris de tusi.
Operació oberta
La investigació ha comptat amb la col·laboració de la Policia Nacional de Colòmbia i del projecte AMERIPOL–EL PAcCTO 2.0 de la Unió Europea. El cas està sota la direcció del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, que ha decretat l’ingrés a presó de quatre dels detinguts.
Els investigadors continuen analitzant el material intervingut i no descarten noves detencions, donada la xarxa internacional i l’elevada capacitat d’adaptació de l’organització.
