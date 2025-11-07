ERC demana accions urgents per millorar el servei d’alta velocitat Girona-Barcelona
La iniciativa arriba després que el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, publiqués un missatge a les xarxes socials lamentant-se que no havia pogut utilitzar el servei AVANT Girona-Barcelona per falta de places
El grup parlamentari d'ERC al Parlament ha reclamat al Govern de la Generalitat mesures immediates per solucionar les deficiències de l'AVE i AVANT entre Figueres, Girona i Barcelona. La iniciativa arriba després que l’actual secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, publiqués un missatge a les xarxes socials lamentant-se que no havia pogut utilitzar el servei AVANT Girona-Barcelona per manca de disponibilitat de bitllets i que s’havia vist obligat a fer el desplaçament amb un tren de mitja distància.
La diputada gironina, Laia Cañigueral, ha manifestat que “des de les comarques gironines necessitem un servei fiable, accessible i puntual d’altra velocitat”. I ha afegit: “No n’hi ha prou que el secretari de Mobilitat es dediqui a fer piulades per xarxes socials; la seva responsabilitat és prendre mesures i donar solucions per garantir un transport públic de qualitat”.
En el text registrat, els republicans pregunten al Govern quines actuacions s’estan duent a terme des del Departament de Mobilitat per garantir que tota la ciutadania pugui trobar bitllets d’aquest servei cada dia, així com si s’ha demanat expressament incrementar la freqüència de trens AVE i AVANT en aquesta línia. Així mateix, des d’ERC també qüestionen si s’ha requerit a ADIF que executi les inversions necessàries per evitar els reiterats retards que pateixen els usuaris de la línia i si s’han exigit solucions de manera formal.
