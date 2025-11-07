Espanya inclourà la nova vacuna contra la covid-19 d'Hipra dins el calendari d'aquest 2025
La ministra de Sanitat anuncia que se'n compraran un milió de dosis durant una visita al campus d'Aiguaviva
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que l'Estat inclourà la nova vacuna contra la covid-19 de la farmacèutica gironina Hipra dins el calendari d'aquest 2025-2026. García, que ha visitat el campus que la companyia té a Aiguaviva, ha avançat que se'n compraran un milió de dosis per repartir arreu dels centres de salut de la geografia espanyola. "És un orgull per a la innovació i l'autonomia estratègica d'Europa i Espanya poder tenir una indústria que sigui capaç de desenvolupar tota la cadena de valor, des de la investigació fins a la producció i comercialització", ha dit. La nova vacuna contra la covid-19, basada en proteïna recombinant, va rebre l'aval d'Europa aquest setembre i està adaptada a la variant LP.8.1.
La ministra de Sanitat ha visitat aquest divendres el nou campus que la farmacèutica Hipra té a Aiguaviva, que sumarà una inversió de més de 500 milions d'euros i generarà més de 1.000 llocs de feina. Són set edificis dedicats a l'R+D, la producció de vacunes i el desenvolupament estratègic de la companyia en l'àmbit de la salut animal i humana.
García ha destacat que Hipra és una indústria "que condensa el talent, la inversió, la investigació i el desenvolupament" de vacunes. La ministra ha subratllat que la farmacèutica té "projectes pioners" i no ha passat per alt que, a més del seu portafoli de vacunes animals (fins a 108) la companyia gironina ha estat la primera a desenvolupar "l'única vacuna espanyola" contra la covid-19.
El vaccí monodosi es basa en proteïna recombinant, està adaptat a la variant LP.8.1 i va rebre l'aval de la Comissió Europea (CEE) per comercialitzar-se a finals de setembre. De fet, actualment la CEE ha signat amb Hipra un contracte marc per comprar fins a 4 milions de dosis de la vacuna durant dos anys.
Durant la seva visita a Aiguaviva, la ministra ha anunciat que l'Estat inclourà la nova vacuna d'Hipra dins el calendari de vacunació per a aquest 2025-2026. Mónica García ha explicat que el govern espanyol en comprarà un milió de dosis, i que la compra s'aprovarà en el pròxim Consell de Ministres.
"Fa molt de temps que esperem que aquesta vacuna estigui disponible, i aquest any serà el primer que ja la tinguem als nostres centres de salut", ha dit García. La ministra de Sanitat ha posat en relleu que el vaccí d'Hipra és "segur" i ha dit que complementa l'agenda de vacunació, perquè es basa en "proteïna recombinant que dona un afegit de seguretat i d'eficàcia" a les d'ARN missatger.
"És un orgull per a la innovació i l'autonomia estratègica d'Europa i Espanya poder tenir una indústria que sigui capaç de desenvolupar tota la cadena de valor, des de la investigació fins a la producció i comercialització", ha dit García. I en aquest sentit, la titular de Sanitat també ha subratllat la importància del nou Campus Hipra per al futur de la biotecnologia.
Per la seva banda, la vicepresidenta de la farmacèutica, Maria del Mar Nogareda, ha posat en relleu "l'esforç" que duu a terme la companyia gironina "per garantir la capacitat de resposta davant els reptes sanitaris globals i preparar-nos davant possibles pandèmies". "La nostra voluntat implica impulsar la innovació des d'Europa, reforçar l'autonomia estratègica i aportar solucions biotecnològiques com les vacunes", ha subratllat.
Fins a 114.000 metres quadrats
Els terrenys que Hipra té a Aiguaviva sumen una superfície total de 114.000 m2, dels quals actualment se n’han construït 28.000 (la fase 1 del projecte). D'aquests, 7.500 es dediquen específicament a R+D en salut animal i humana, cosa que suposa triplicar la capacitat actual de la companyia en aquest àmbit.
L'any 2017 Hipra va comprar aquest terreny a Aiguaviva per ampliar i complementar les instal·lacions que la companyia ja té a Amer, que de moment, té la intensió de mantenir. Segons la companyia, aquesta és una "ubicació estratègica" perquè té connexió directa amb Barcelona a través de l’autopista, proximitat a Girona i al magatzem principal de l'empresa, situat a Riudellots.
El nou Campus Hipra ja acull més de 400 professionals, però aspira a crear fins a 1.000 llocs de treball directes -i 2.000 més, d'indirectes- quan estigui completament operatiu. Seran perfils científics, tecnològics i industrials, que s'afegiran a una plantilla global de 2.700 treballadors repartits entre les comarques gironines i les 40 filials que Hipra té arreu del globus.
