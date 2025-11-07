Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un menor saqueja sis vehicles a Planoles i el detenen a Roda de Ter

Els Mossos d'Esquadra també van trobar-se que havia forçat el bombí d'arrencada dels cotxes

Un dels vehicles saquejats amb tots els vidres trencats a Planoles.

Un dels vehicles saquejats amb tots els vidres trencats a Planoles. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Planoles

Els Mossos d’Esquadra han detingut un menor d’edat acusat saquejar sis vehicles a Planoles.

Els fets es remunten al 26 d’agost, quan van aparèixer sis cotxes amb els vidres trencats, alguns amb una pedra a l’interior que havia estat utilitzada per fracturar-los. A més, en quatre dels vehicles es va comprovar que els bombins d’arrencada havien estat forçats.

Un vidre trencat i la pedra usada per rebentar els vidres del cotxe a Planoles.

Un vidre trencat i la pedra usada per rebentar els vidres del cotxe a Planoles. / Mossos d'Esquadra

Un cop rebudes les denúncies, els agents de la Unitat d’Investigació de la comisaria de Ripoll van iniciar les indagacions i van detectar que els objectes sostrets d’un vehicle apareixien en un altre.

Finalment, van aconseguir identificar l’autor i el van detenir el 3 de novembre a Roda de Ter. El menor està acusat de sis delictes de robatori a l’interior de vehicles. Els Mossos d’Esquadra han informat la Fiscalia, i el jove serà citat quan sigui requerit, informa el cos policial.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents