Un menor saqueja sis vehicles a Planoles i el detenen a Roda de Ter
Els Mossos d'Esquadra també van trobar-se que havia forçat el bombí d'arrencada dels cotxes
Els Mossos d’Esquadra han detingut un menor d’edat acusat saquejar sis vehicles a Planoles.
Els fets es remunten al 26 d’agost, quan van aparèixer sis cotxes amb els vidres trencats, alguns amb una pedra a l’interior que havia estat utilitzada per fracturar-los. A més, en quatre dels vehicles es va comprovar que els bombins d’arrencada havien estat forçats.
Un cop rebudes les denúncies, els agents de la Unitat d’Investigació de la comisaria de Ripoll van iniciar les indagacions i van detectar que els objectes sostrets d’un vehicle apareixien en un altre.
Finalment, van aconseguir identificar l’autor i el van detenir el 3 de novembre a Roda de Ter. El menor està acusat de sis delictes de robatori a l’interior de vehicles. Els Mossos d’Esquadra han informat la Fiscalia, i el jove serà citat quan sigui requerit, informa el cos policial.
