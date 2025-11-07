Ferrocarrils simplifica l'accés directe a les pistes d'esquí amb un passi que funciona com un teletac
El nou suport de pagament per ús respon a la màxima de "com més s'esquia, més s'estalvia"
Ferrocarrils de la Generalitat ha creat un nou concepte de forfet que se suma a l'oferta d'abonaments que ja existeixen. Pagant una tarifa anual de 15 euros, els usuaris tindran dret a accedir a qualsevol de les sis estacions de Ferrocarrils – La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll- per esquiar quan més els convingui i sense fer cues.
"El FlexiPassa permet esquiar amb més facilitat i amb més tranquil·litat", ha destacat Carles Ruiz. "No agafes un compromís per a tota la temporada, sinó que et vas adaptant a les necessitats", ha afegit.
Si es compara amb altres abonaments com el forfet anual, el FlexiPass permet decidir a última hora si es va a la muntanya o no, tenint accés al preu de forfet diari, que a vegades pot variar en funció de les condicions meteorològiques o el nombre de pistes obertes. El preu d'aquell forfet es carregarà al compte bancari de l'usuari al final del dia. Una altra de les diferències és el fet que l'assegurança hi estigui inclosa.
Pirineu 365
Una altra de les grans novetats que ha destacat Ruiz és la creació de la nova marca Pirineu365. El president de Ferrocarrils ha destacat que es tracta d'un "aixopluc" de totes les estacions, que vol identificar sota la mateixa marca els valors que comparteixen de proximitat amb el territori i el compromís amb el Pirineu.
L'objectiu també és desestacionalitzar l'activitat i que es percebin les estacions com un lloc on hi ha activitats durant tot l'any.
El nou Niu de l'Àliga
En l'apartat d'inversions a les estacions, el president de Ferrocarrils ha destacat la fi de les reformes al refugi Niu de l'Àliga de la Molina, ubicat a 2.537 metres d'altitud. L'espai es convertirà en un lloc confortable i obert a tothom, des d'esquiadors, senderistes, famílies o visitants ocasionals.
A Vall de Núria enguany també s'acabarà el projecte de geotèrmia, que elimina el gasoli per a la calefacció de tots els edificis i es farà un nou mirador amb vistes al llac. A Port Ainé, amb la nova temporada s'obrirà un restaurant a la cota 2.100, que donarà servei els caps de setmana i festius durant tota la temporada.
Per últim, Ruiz ha posat en valor el projecte Reviu, que busca donar una segona vida als residus plàstics i termoplàstics difícils de reciclar. Es tracta de materials que es generen al voltant de l'activitat a les mateixes estacions, i que acaben en abocadors o incineradores. Així, a través d'una col·laboració amb una empresa especialitzada, aquests materials es recolliran i es transformaran en nous productes, que les mateixes estacions podran reaprofitar. En són exemples els diferents tipus de mobiliari urbà, com bancs o papereres. El plàstic reciclat també servirà per crear els paravents de les estacions.
