Es psicòlegs gironins analitzen els reptes de la intel·ligència artificial
Una jornada amb Genís Roca i Manuel Armayones constata la necessitat d'incorporar la IA a la psicologia des d’una perspectiva ètica, crítica i interdisciplinària
L'impacte de la intel·ligència artificial en el camp de la psicologia va centrar el debat d'una jornada organitzada Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya a Girona dijous al vespre. Manuel Armayones, catedràtic dels estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació a la UOC, i Genís Roca, expert en processos de transformació empresarial i cultura digital, van abordar els principals reptes, oportunitats i riscos que aquesta tecnologia planteja per a la professió i per la societat.
En un acte al CaixaForum Girona moderat per Àngel Guirado, president de la delegació gironina del Col·legi de Psicologia, Roca va subratllar que la Intel·ligència Artificial està canviant la manera com treballen els professionals, fet que fa necessari que “per feines específiques i especialitzades es facin servir eines específiques i especialitzades”. Per això, va animar als assistents a experimentar amb aquestes tecnologies: “Ara ens toca provar i explorar; només així podrem opinar amb criteri”.
Armayones va alertar sobre la importància de fer un ús crític i responsable de la tecnologia: “tota la informació que ens dona la Intel·ligència Artificial no sabem sempre d’on prové”. També va expressar la seva preocupació per “veure estudiants que es refien massa d’aquestes eines” i va instar els professionals “a especificar en un informe quan s’ha fet ús de la IA”. Així mateix va apuntar que “arribarà un moment en què les emocions generades per la IA semblaran reals, i això pot resultar altament addictiu”.
«La IA modificarà els nostres hàbits i generarà noves necessitats (...) res avui ens ha de preocupar més que garantir que les persones i el personal sanitari tinguin allò que necessiten»
En el debat entre ponents i públic, es va posar de manifest la importància d’abordar la incorporació de la IA a la psicologia des d’una perspectiva ètica, crítica i interdisciplinària.
Armayones va tancar l'acte amb un missatge esperançador, assegurant que “amb el temps s’arribarà a la serenor perquè es podrà diferenciar entre la IA G (Generativa i científica) i la IA generalista” (com el CHAT-GPT), la qual no té una versió històrica fiable.
