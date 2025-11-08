La Lira de Ripoll haurà de renovar la teulada pel seu mal estat
Els degoters actuals denoten el poc manteniment que s’hi ha fet segons l’equip de govern
La teulada de l’espai públic de La Lira de Ripoll, construït ara fa vint anys, haurà de renovar-se "o fer-se’n una de nova a sobre de l’actual" segons el regidor d’Administració i Medi Ambient de l’Ajuntament, Gaspar Viñas (Aliança Catalana). Els degoters que apareixen quan plou en un espai teòricament cobert, constaten el mal estat de les plaques de policarbonat que hi ha sobre l’estructura metàl·lica d’aquesta obra. Aquest mateix dijous Viñas va comprovar-ho i afirma que "hi plou com si estiguéssim al descobert".
L’equip de govern de Ripoll va explicar en el ple d’octubre que els tècnics municipals han suggerit que el millor és fer-hi una teulada nova. La situació actual és deguda a l’escàs manteniment que en el decurs dels anys s’ha fet a La Lira, sobretot "pel difícil accés que hi tenim" diu Viñas, i que també complica que hi puguin pujar els jardiners per fer-se càrrec de les heures vegetals que pengen de les parets. Fa poques setmanes van canviar sis rengleres de llum, però ara mateix ja n’hi ha un parell més d’espatllades.
Els problemes també afecten les canalitzacions, que freqüentment es taponen i l’aigua acaba caient al soterrani o bé al forat de l’ascensor. Malgrat ser conscients que cal actuar a La Lira, l’Ajuntament té altres prioritats, com ara la sala Eudald Graells, que porta un parell d’anys tancada i on s’espera que comencin les obres a principis de l’any vinent, o bé a l’antiga nau de la fàbrica del Pla, amb part de la teulada enfonsada. Gaspar Viñas afirma que depenent de l’aprovació del pressupost municipal de 2026, es podrà actuar més aviat que tard en la reparació d’un espai públic de La Lira que van elaborar l’estudi garrotxí d’arquitectes RCR, amb el ripollès Joan Puigorbé, i que ocupa el lloc on hi havia l'antic teatre amb aquest nom. El 2013 va guanyar un premi del Foment de les Arts i Disseny (FAD) en categoria Ciutat i Paisatge, tot i haver estat envoltat de polèmiques, sobretot partidistes o polítiques.
