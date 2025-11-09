La majoria dels lladres identificats per robatoris a l'AP-7 han actuat a les comarques gironines
Els Mossos avisen que els lladres s'han "professionalitzat" i que hi ha més delictes després de treure els peatges
Gerard Vilà (ACN)
La Unitat Operativa de Mobilitat (UOM) dels Mossos d'Esquadra té identificats un centenar de lladres que actuen a l'AP-7, especialment al tram de les comarques gironines. El motiu és que els lladres es troben que la gran afluència de cotxes i camions a l'àrea metropolitana de Barcelona els dificulta poder-se escapar i, per això, opten pel tram gironí. El delicte més habitual és el furt en cotxes que estan a les benzineres aturats o els anomenats 'Punxa rodes', que fan creure a la víctima que té una avaria perquè aturi el vehicle. Amb la retirada dels peatges s'han incrementat els robatoris i els Mossos avisen que els lladres cada vegada estan més professionalitzats. De fet, van en grups de tres o quatre persones, que canvien permanentment.
Els robatoris a l'interior de vehicles a l'AP-7 són un dels delictes que més s'ha incrementat darrerament. Un increment que ve donat, en bona part, per la retirada dels peatges que ha fet que el volum de cotxes que hi ha a la principal via ràpida que travessa Catalunya, sigui "molt més elevat que fa uns anys". Això ha atret l'atenció de bandes de lladres que es dediquen a furtar tot el que troben, ensarronant les víctimes o aprofitant que estan despistades.
On més actuen, però, són en els 91 quilòmetres de l'autopista que discorren per les comarques gironines. El sergent dels Mossos i responsable de la UOM, Raül, explica que el motiu és que és la primera demarcació que es troben els turistes que entren de vacances a Catalunya. I és que els turistes d'edat avançada són les principals víctimes dels anomenats 'punxa rodes'.
El seu 'modus operandi'
Raül explica que aquestes bandes estan "professionalitzades i organitzades" per poder actuar i que no els enxampin. El sergent de la UOM explica que habitualment actuen en grups de tres o quatre persones. Dues d'elles estan esperant en un cotxe, habitualment llogat i d'alta gamma per generar sensació de confiança a la víctima, una altra actua com a guaita des de ponts d'autopista o en àrees de servei. Quan veu una víctima potencial, avisa els dos ocupants del cotxe que comencen a perseguir les víctimes.
És durant la conducció que els lladres fan creure als ocupants de l'altre vehicle que té una roda punxada i alenteixen la marxa per tal que s'aturin al voral. "A vegades fins i tot es posen al davant i els obliguen a frenar", explica Raül. Un cop els han aturat, un d'ells els despita fent-los creure que tenen la roda punxada, mentre que l'altre entra al vehicle i s'emporta tot el que troba.
Un cop han fugit amb el botí, entra en acció la quarta persona que els està esperant en una àrea de descans aïllada perquè li entreguin la bossa i així, si els Mossos reben l'alerta aviat i poden actuar, no els hi troben res.
Les benzineres, un lloc clau
A banda, des de la UOM també avisen que és habitual el furt a les benzineres. Els lladres -que solen ser els mateixos que després fan de 'punxa rodes'- entren a les benzineres, fan vigilància fins que detecten una víctima que es despista. Normalment, aprofiten el moment de fer gasolina per entrar per la porta del conductor i emportar-se el que puguin.
En aquests casos, però, els Mossos compten amb les càmeres de les benzineres que els permeten veure la matrícula i, si hi ha sort, la cara dels infractors. D'aquesta manera es pot resoldre el furt amb més facilitat.
Una de les característiques dels 'punxa rodes' és que no solen actuar sempre els mateixos. Raül explica que aquest centenar de persones solen variar per tal de dificultar la tasca a la policia. "Sempre procuren millorar i nosaltres hem d'estar atents del que fan", remarca.
Altres delictes
A banda dels furts, però, l'increment de camions a l'AP-7 ha fet que també hagin incrementat els robatoris dels anomenats 'taloners'. Se'ls hi diu així perquè quan veuen un camió, fan un tall a la lona i d'aquesta manera saben quin tipus de càrrega porten. Si els interessa, és quan intenten entrar, forçant la porta o tallant bona part de la lona que queda per emportar-se el botí.
A banda, els Mossos també han detectat un increment del robatori de combustible per vendre il·legalment. En aquests casos, els lladres s'acosten al camió i intenten obrir el dipòsit. Si no poden fer-ho, amb una broca fan un forat per on introdueixen una mànega, connectada a una bomba que allunyen per no fer soroll i que els permet extreure tota la gasolina que porta el camió. Els Mossos sospiten que aquestes bandes acaben revenent a preu més baix aquesta benzina.
9.000 litres de gasoil intervingut a Aiguaviva
Precisament, el mes de juny passat hi va haver una de les intervencions més importants de gasoil que han dut a terme els Mossos d'Esquadra. Els agents van saber que una persona es dedicava a robar la benzina dels dipòsits de camions estacionats en àrees de servei. Ho feia a través d'un sistema instal·lat en una camioneta que tenia capacitat per emmagatzemar fins a 2.000 litres. La policia el va enxampar quan estava furtant la benzina a un professional que portava entre 150 i 200 litres al dipòsit.
Un cop l'home havia robat el combustible l'emmagatzemava en un aparcament entre Aiguaviva i Girona. Els Mossos van fer una entrada i registre conjuntament amb la Guàrdia Civil a la nau i van localitzar diversos vehicles, remolcs i dipòsits amb capacitat de 1.000 i 2.500 litres.
