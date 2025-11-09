Pedalant contra el càncer: més de 60.000 euros recaptats a l'Oncogravel
Un total de 95 equips i més de 500 ciclistes han participat a la cursa solidària de Palamós
Dissabte 8 de novembre, Palamós es va vestir de ciclista per recaptar fons per a la Fundació Oncolliga Girona. Aquesta fundació va organitzar l'Oncogravel, una cursa ciclista solidària que destina els seus beneficis a l'ajuda a les persones amb càncer. En total, es van recaptar més de 60.000 euros, una xifra rècord en aquesta cursa que forma part del Palamós Outdoor Sports Festival i que impulsa la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Palamós i l’empresa Gran Fondo Community.
Tot i l'amenaça de pluja, l'esdeveniment es va poder desenvolupar amb normalitat, en total, 534 participants van formar part d'aquesta trobada solidària sobre rodes. Gairebé un centenar d'equips, formats per entre quatre i sis ciclistes, van recórrer pistes i camins de les comarques del Baix Empordà, el Gironès i la Selva, amb la possibilitat de fer-ho en format curt (recorregut de 130 km) o llarg (recorregut de 230 km). La sortida es va fer des de la Nau dels 50 metres de Palamós a les 7:30 h, i una hora més tard pels que feien el recorregut curt. Al llarg del matí, els ciclistes van anar passant per diferents punts de control i avituallament situats a Palafrugell, Torroella de Montgrí i Cassà de la Selva, atesos per voluntaris d’Oncolliga i Gran Fondo Community.
La jornada va acabar amb un "Tardeo & Foodtruck" amb música de la mà de Canela N’Drama, Stereofolks i diversos DJ’s, posant el punt festiu i de germanor a un dia ple d’emocions. Els equips s'hi anaven unint a mesura que arribaven: el primer va ser Rama's Team, que va finalitzar la modalitat curta en menys de 6 hores. I, pel que fa el recorregut llarg, els primers de completar-lo van ser Cassà Bike 2, amb un temps de 9 hores i 41 minuts.
La d'enguany ha sigut la tercera edició de l'Oncogravel, que va sumant cada vegada més participants en aquest repte esportiu i solidari que va començar el 2023 amb la meitat de participants. L'organització ha valorat molt positivament la participació i ha remarcat que respecte a la de l'any passat, l'increment d'inscrits és d'un 36%, una xifra molt destacable i que mostra el compromís de la ciutadania amb la lluita contra el càncer.
Una gran causa per pedalar
Per poder participar a l’Oncogravel, cada equip va fer un donatiu mínim de 500 euros a la Fundació Oncolliga Girona. Els fons recaptats es destinen a mantenir i ampliar els serveis assistencials que ofereix la fundació, com ara atenció psicològica, fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic, estètica oncològica, banc de perruques, préstec de material, llar-residència, marxa nòrdica terapèutica o assessorament en nutrició i sexologia, entre d’altres.
Amb més de 60.000 euros recaptats i gairebé un centenar d’equips participants, l’Oncogravel consolida el seu creixement i es reafirma com una cita de referència dins el calendari d’esdeveniments esportius solidaris de les comarques gironines.
