Cauen trossos de la façana de dos edificis a Figueres i Lloret de Mar
En cap cas es van produir ferits
Figueres i Lloret de Mar han estat escenari aquest cap de setmana de despreniments de peces de façana en dos edificis, que van obligar a la intervenció dels Bombers de la Generalitat.
El primer incident va tenir lloc a Figueres, cap a tres quarts de tres de la tarda, al carrer de la Caserna. Els Bombers van rebre l’avís que a la vorera hi havia caigut part del revestiment d’una façana. En arribar, van comprovar que els fragments provenien d’una casa de cinc plantes i que s’havia desprès arrebossat d’una finestra. Després de fer les inspeccions pertinents, van confirmar que no hi havia més risc. Segons van explicar alguns veïns, no era la primera vegada que es produïa un incident similar.
Caldrà reparar-ho
D’altra banda, a Lloret de Mar, cap a tres quarts de cinc de la tarda, els Bombers van haver d’intervenir novament per un cas semblant al centre, al passeig de Camprodon i Arrieta. En aquest cas, es van desprendre trossos d’un balcó del quart pis d’un edifici. Fins al lloc s’hi van desplaçar quatre dotacions, que van revisar tota la façana, van retirar les peces que presentaven risc de caiguda i van detectar diverses plaques esquerdades.
Els Bombers van avisar els veïns que caldrà una actuació per reparar les fissures, i en aproximadament una hora van donar el servei per finalitzat.
